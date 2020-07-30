Відпустка 2020: як і де відпочивають українські зірки під час карантину

Незважаючи на те, що кордони багатьох країн для українців, як і раніше залишаються закритими, сезон відпусток знаходиться в стадії розпалу. Зірки – не виняток і в липні багато з них відправилися на відпочинок.

Деякі з них полетіли на курорти за кордон в країни, які відкриті для українських громадян, інші – вивчають вітчизняні локації. Про те, як і де відпочивають українські знаменитості цього літа – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Настя Каменських

Настя Каменських в Туреччині Instagram Насті Каменських

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, відома під псевдонімом NK, зважилася відправитися на літню відпустку за кордон. Зірка вибрала для відпочинку сонячну Анталію в Туреччині і вже встигла поділитися першими фотографіями.

NK відпочиває в Туреччині Instagram Каменських

На особистій сторінці артистки в Instagram з'явилися мальовничі знімки. Цікаво, що судячи з фото, артистка вирушила у відпустку без свого чоловіка Потапа – він не фігурує ні на одному фото з Настею, і поки вона постить в мережі свої знімки, Потап публікує зображення з Києва.

Каменських полетіла відпочивати до Туреччини Instagram Насті Каменських

Джамала

"Золотий" голос України Джамала також вибрала Туреччина для сімейного відпочинку. Артистка разом з чоловіком і дітьми вирушили в Мармарис, звідки радують шанувальників своїми яскравими знімками.

Джамала з сім'єю відправилася до Туреччини Instagram Джамали

Відзначимо, недавно Джамала стала мамою вдруге. Малюк, якому виповнилося всього півтора місяці, полетів до Туреччини разом із зірковою мамою. Старшому синові Джамали Еміру-Рахману навесні виповнилося 2 роки.

Володимир Остапчук

Український ведучий Володимир Остапчук та його кохана Кристина Гірник побували на відпочинку в Туреччині. Для романтичної відпустки вони вибрали курортну зону Бодрум.

Остапчук поїхав з коханою в Бодрумі Instagram

Закохані розповіли, що одним з основних плюсів відпочинку в період пандемії стала відсутність величезної кількості людей на пляжах – готелі поки не організовують повне заселення.

Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником і синами поїхали на відпочинок в Карпати. На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася барвистими фото, зазначивши, що вони разом з сім'єю насолоджуються природою, купаються в чанах і катаються на велосипедах.

Ірина Федишин відпочивала в Карпатах Instagram Ірини Федишин

Через кілька тижнів Ірина з чоловіком відправилися і за кордон – в Болгарію. Причиною другої відпустки стала річниця їх відносин – пара разом уже 14 років.

Федишин з чоловіком відправилися в Болгарію Instagram Ірини Федишин

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Пара вирушила відзначати 32-річчя Дантеса в сонячну Одесу. Компанію Наді і Вові склали близькі друзі пари. Вони відвідали популярні гастрономічні місця в місті і вирушили на яхті в море.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес на Чорному морі Instagram Доофеевой

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов ще на початку травня почали досліджувати Київщину. Так, разом з маленьким сином ведучі їздили в село Витачів і Ржищів. А недавно парі полюбився новий вид відпочинку – плавання на яхті по Дніпру.

Осадча з родиною проводить час в Україні Instagram Каті Осадчої

"Ми з сім'єю вже об'їздили околиці Києва. І у нас попереду нові горизонти", – поділилася планами на майбутнє телеведуча.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Нещодавно Дмитро Комаров відзначав свій 37-й день народження. В честь цього його молода дружина, модель Олександра Кучеренко, зробила телеведучому приємний подарунок. Дівчина презентувала Дмитру авіаквитки і подружжя вперше за місяці самоізоляції вирушили в подорож – пара полетіла до Одеси.

Комаров і Кучеренко відпочили в Одесі Instagram Олександри Кучеренко

Читайте також в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL – які локації в Україні Дмитро Комаров радить для подорожей з другою половинкою.

Макс Барських

Відомий співак і завидний холостяк Макс Барських обрав для літнього релаксу Одесу. Це місто є найпопулярнішим місцем відпочинку українців влітку 2020 року. Крім інших розваг, Макс з друзями покатався на "банані", лаконічно підписавши фото "смак літа".

Артист відірвався з друзями в Одесі Instagram Макса Барських

Maruv

Цього літа Maruv разом зі своєю командою вирушила на "маленьке Балі" в межах України. Саме так називають один з курортних комплексів під Одесою.

Maruv провела відпочинок в Одеській області Instagram Maruv

"Для мене це місце, де можна відпочити душею, наповнитися натхненням і життєвою силою", – прокоментувала відпочинок співачка.

Maruv вибрала для себе і свого колективу сільську місцевість з усіма зручностями, басейном, видом на море, медитаціями і веганською їжею.

Tayanna

Артистка Таня Решетняк, вона ж Tayanna, серед усіх видів відпочинку надає перевагу активному.

Артистка відпочиває разом з сином в Миколаївській області Instagram Tayanna

"Лежати на пляжі і нічого не робити – не для мене", – зізнається зірка.

Тетяна разом із сином освоюють рафтинг в Мигії (Миколаївська область). А ще в київському Гідропарку співачка освоїла серфінг на річковий хвилі, який став для неї хобі цього літа.

Як писав OBOZREVATEL, популярний український курорт Кирилівка в Запорізькій області 27 липня затопило через сильні зливи і шторми. Під водою опинилися турбази і парковки.