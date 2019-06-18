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Відпочинок в Одесі: названі найнебезпечніші пляжі

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Жителів і гостей Одеси просять утримаються від купання на декількох міських пляжах, оскільки вода в прибережній зоні не відповідає нормам.

Такі висновки фахівців опублікувала прес-служба міської ради Одеси на офіційному сайті. Уточнюється, що дослідження води 10 червня провів обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, мерія попереджає про невідповідність нормам за санітарно-мікробіологічними показниками води на 10-й, 13-й і 16-й станціях Великого Фонтану, а також КП "Гідропарк" і "Лузанівка".

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"Із метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматися від морського водокористування на перерахованих вище пляжах міста", – відзначається в повідомленні міської ради.

Згідно з отриманими результатами, санітарно-хімічним показникам відповідають проби морської води тільки з пляжів "Відрада" і "Дельфін".

Ілюстрація. Зелене море в Одесі

Ілюстрація. Зелене море в Одесі

NewsOne

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які негативні ефекти можуть спостерігатися при контакті із зараженою водою.

Еколог Олександр Соколенко заявив, що зелене Чорне море – наслідки забруднення, а також пояснив, чого побоюватися.

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Теми
Літній відпочиноквідпочинок
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
Чорне море
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это враньё! Худшие пляжи в Крыму!
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