Відпочинок в Одесі: названі найнебезпечніші пляжі

Жителів і гостей Одеси просять утримаються від купання на декількох міських пляжах, оскільки вода в прибережній зоні не відповідає нормам.

Такі висновки фахівців опублікувала прес-служба міської ради Одеси на офіційному сайті. Уточнюється, що дослідження води 10 червня провів обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, мерія попереджає про невідповідність нормам за санітарно-мікробіологічними показниками води на 10-й, 13-й і 16-й станціях Великого Фонтану, а також КП "Гідропарк" і "Лузанівка".

"Із метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматися від морського водокористування на перерахованих вище пляжах міста", – відзначається в повідомленні міської ради.

Згідно з отриманими результатами, санітарно-хімічним показникам відповідають проби морської води тільки з пляжів "Відрада" і "Дельфін".

Ілюстрація. Зелене море в Одесі NewsOne

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