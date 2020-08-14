Відпочинок у Туреччині - можливий: реалії відпустки в умовах коронавірусу

В умовах світової пандемії, вибір країн для відпочинку в українців невеликий. Приємною новиною стало те, що з 15 червня Туреччина, яка є в лідерах серед вподобань наших співвітчизників, відкрила вільний в’їзд для громадян України. Ця східна країна була (і залишається) "зеленою" зоною, тому після повернення з відпочинку від туристів не вимагається карантин або ж тест на COVID-19.

Туристичний сектор Туреччини, як і в інших країнах, також постраждав від пандемії коронавірусу, але влада зуміла швидко мобілізуватись і надати дозволи на роботу готелей, закладів харчування, інших туристичних об’єктів з застосуванням заходів захисту для відвідувачів.

Журналіст Obozrevatel на власному досвіді пересвідчився, що Туреччина може вдало приймати туристів навіть в умовах світової пандемії. Для цього потрібне бажання влади йти на зустріч бізнесу, а підприємцям – слідувати правилам, встановленим МОЗ країни. В східній країні ці пункти вдало співпали.

Декілька слів про зустріч в аеропорту: після проходження паспортного контролю, всіх туристів зустрічає "теплова камера", яка відображає температуру вашого тіла. В автобусах, які розвозять туристів до їх місць відпочинку, всі мають бути в масках – це контролюється поліцією. Наша група поселилась в розкішному готелі мережі Rixos - Premium Belek. Їхні об’єкти завжди славились ідеальним сервісом, прийомом туристів та забезпеченням їм мега-комфортного відпочинку. Крім того, даний готель, єдиний в Туреччині, не закрив свої двері для туристів і під час карантину. Кілька десятків туристів виявили бажання перечекати пандемію на узбережжі Середземного моря і адміністрація пішла їм на зустріч, - всі самоізолювались на час карантину.

Загальний вигляд комплексу Rixos Premium Belek Пресслужба Rixos

Номер в готелі Rixos Premium Belek Пресслужба Rixos

Вихід на пляж Rixos Premium Belek

За словами піардиректора мережі готелей Rixos Еюпа Каплана, саме вони першими впровадили і випробували систему відпочинку в умовах коронавірусу. Методи виявились ефективними і лягли в основу загальнодержавної сертифікації закладів відпочинку у всій Туреччині. Не дивно, що всі готелі Rixos успішно отримали сертифікати. Відповідно до правил, завантаженість готелю визначається його територією. В Rixos Premium Belek з цим проблем немає, тому що територія комплексу становить 405 тис. кв.м. Це не просто будівлі з номерами і басейни, а також – неймовірні парки (готель розташований на території природного заповідного лісу), чисті піщані пляжі, басейни і, звичайно, корпуси на 700 номерів. Найголовніше, що відпочивальники знайдуть тут апартаменти на будь-який смак – від номерів різних категорій, до комплексів вілл, які включають в себе і повністю закриті будиночки.

Зона відпочинку Rixos Premium Belek

Загальний ресторан Rixos Premium Belek

Крім заходів безпеки під час прийому та перебуванню туристів на відпочинку, серйозних змін зазнала система харчування. Улюблений All-incusive ніхто не відмінив, але тепер всю їжу вам подають працівники готелю через скло. З нашого досвіду та коментарях відпочивальників, ніяких незручностей це не спричинило, навіть більше – люди почали відповідальніше ставитись до вибору страв. На даний момент харчування в Rixos Premium Belek повноцінне і на всій території ви завжди знайдете, чим смачненьким перекусити – працюють всі бари, кондитерські і кав’ярні з неймовірно смачною випічкою і запашною кавою, снек-бари на пляжі, по дорозі на пляж. Головне – тримати себе в руках J Коронавірус не став перешкодою і для роботи ресторанів A-la carte – зі збільшеною дистанцією для столиків, але з незмінним високим сервісом і різноманітністю блюд італійської, турецької кухні.

Головний басейн в Rixos Premium Belek Пресслужба Rixos

Шоу фонтанів в Rixos Premium Belek Пресслужба Rixos

Пляж в Rixos Premium Belek

Пандемія внесла свої зміни і в анімаційну програму. Розваги не відмінились, але близький контакт між відвідувачами мінімізували – туристи можуть покататись на SUP-ах, відвідати велотренування під накриттям на пляжі, пограти в гольф, теніс і т.д. Є розваги і для маленьких відпочивальників, крім цього – для них і дитяча дискотека. Танці або ж вечірні розваги в період пандемії дозволені лише до 23-00. Але для гостей завжди підготовлена програма з живою музикою.

Ірина Білик і письменник Ніколас Димитров

Не секрет, що готелі мережі Rixos обирають зірки, артисти та представники еліти зі всього світу, які можуть зупинитись у повністю закриттих віллах і відпочити з абсолютної приватністю. Нашій групі пощастило зустріти зірку української естради, неперевершену Ірину Білик, яка відпочивала на віллі комплексу Rixos зі своїм молодшим сином і сучасним українсько-болгарським письменником Ніколасом Димитровим. У захваті від спільної зустрічі усі мило поспілкувались, обговорили новий роман "Дилер реальності" і, наче, перенеслись в інший світ, заспівавши з артисткою декілька її хітів. Ірина Білик розповіла, що у захваті від Rixos Premium Belek і навіть думає зняти тут свій новий кліп.

Декілька слів про заходи безпеки: на території всього комплексу розміщенні антисептики і позначки про важливість збереження соціальної дистанції. Варто відзначити, що туристи і самі переймаються такими заходами з безпеки і просять не входити в ліфт при наявності там уже 2 людей. Також на території встановлені "непомітні" теплові камери, які перевіряють температуру відвідувачів і сигналізують про її підвищення. До слова, якщо раптом у туриста виявляють covid-19, турецька сторона лікує їх безкоштовно. Осіб без симптомів ізолюють в дальніх номерах, а коли ситуація гірша – госпіталізують. В кожному готелі передбачені апартаменти саме на такий випадок. На щастя, завдяки ретельно продуманій системі захисту, таких ситуацій вдалось уникнути.

Діснеєвський замок в The Land of Legends

Загальний вигляд комплексу The Land of Legends Пресслужба Rixos

Другим пунктом призначення в нашій мандрівці став парк розваг-готель The Land of Legends. Це перший комплекс в історії Туреччини, де господарюють діти. Повноцінне королівство для маленьких відвідувачів - 401 номер з барвистим оформленням, з унікальними розписами на стінах, предметами інтер'єру та іграми (у кожному номері – PlayStation 4). У самому готелі - 380 номерів Deluxe (145 з яких є суміжними), 20 Suites і 1 Kingdom Suite.

Суміжний номер DeLuxe в готелі Kingdom на території парку розваг The Land of Legends Пресслужба Rixos

Дитяча бібліотека в The Land of Legends

Ігрова зона в The Land of Legends

Вся територія комплексу – суцільні розваги, не лише для дітей, а й дорослих. На кожному кроці тут ігрові зони, автомати, настільні ігри, сучасна бібліотека і найбільший в світі дитячий бар. Крім того, вийшовши з номеру вранці, ви до ночі будете задіяні в якомусь казковому дійстві, де відчуватимете себе головними героями.

За словами піардиректора мережі готелей Rixos Еюпа Каплана, грандіозний об’єкт був побудований за 18 місяців і коштував 1,5 млрд дол. Вся концепція парку присвячена дітям – вони тут у повній безпеці і господарі свого відпочинку. Це не означає, що дорослі сумуватимуть. В будь-яку пору року для відвідувачів доступні 40 водних атракціонів, які майстерно оформлені в стилі джунглів, атракціони звичайні (чого тільки варті "американські гірки"), безліч фудкортів, а також шоу за участю дельфінів, китів та білих моржів.

Вечірнє шоу в The Land of Legends

"Американські гірки" в The Land of Legends

Атракціон з океанськими хвилями в The Land of Legends

Ще одна родзинка тематичного парку – вечірнє шоу, яке протягом 6 місяців розробляв легендарний режисер Cirque Du Soleil Франко Драгоне. Актори з понад 16-ти країн світу захоплюють своєю хореографією, а яскраві персонажі переносять вас у казковий сюжет, де ви стаєте безпосереднім учасником дійства. Більше того, дане шоу доступне всім відвідувачам парку безкоштовно 6 днів на тиждень.

Після такого перформансу ви просто не можете не пройтись по Shopping avenue, де представлені світові та місцеві бренди, не посмакувати бокальчиком "просекко", милуючись світловими візерунками на стінах замку для Попелюшки.

Шоу "Маша і Ведмідь" в The Land of Legends

Як розповів нам піардиректор мережі готелей Rixos Еюп Каплан, "все, що ми бачимо в парку сьогодні – не межа. Кожного разу в комплексі додаються нові розваги як для дітей, так і для дорослих". Так, наприклад, в 2020 році відкрилась експозиція з улюбленицею дітей, героїнею мультфільму "Маша і Ведмідь". Нам вдалося одним із перших поринути в світ мультяшних героїв. Під час подорожі на човнику, відвідувачі проживають геройські будні Маші і, як діти, з захопленням (а інколи і з відкритим ротом) стежать за інтерактивними вовками, зайцями і білками.

Хочеться відмітити, що мережа Rixos Hotels постійно розвивається і її преміальні готелі користуються неабиякою популярністю у всьому світі. На сьогодні налічується 25 готелів в Туреччині, ОАЕ, Росії, Хорватії, Швейцарії, Єгипті і Казахстані. Як нам стало відомо, на черзі ще декілька грандіозних відкриттів. Комплекси Rixos завжди характеризуються ідеальним сервісом, гостинністю та задоволення побажань своїх відвідувачів.