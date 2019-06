Ви тільки гляньте на це: 5 неймовірних музеїв, де можна вчитися граючись

У нашій добірці розповідь про кращі інтерактивні музеї від Токіо до Лондона, які допомагають поглянути на освіту як на захопливу подорож у світ знань.

Безперервне навчання (Life-long Learning) — одна з головних навичок людини XXI століття. Навчання не припиняється навіть під час літніх канікул. У світі є немало музеїв, що цікаві для школярів і корисні для вчителів. Музеїв, де про закони фізики, хімічні реакції та природні явища можна дізнатися за допомогою ігор та інтерактивів. Саме такий інноваційний підхід до освіти, який повертає до життя мертві знання, використовують на своїх уроках багато хто з викладачів української школи. В тому числі номінанти премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine, яку проводять уже втретє. Її учасники позмагаються за головні призи: 250 000 гривень, рік навчання від ГС "Освіторія" і поїздку на Global Education & Skills Forum 2020 в Дубай. Щоб номінувати улюбленого вчителя, достатньо заповнити заявку.

Музей Мірайкан (Японія)

Шестиповерховий музей науки й технологій побудували на штучному острові у Токійському морі. Його очолює один із перших японських космонавтів Мамору Морі, який двічі побував у космосі. Можливо, тому розмах музею воістину космічний.

У музеї Мірайкан дорослі й діти можуть отримати відповіді на тисячі питань про будову людини й Всесвіту. Наприклад, розібрати і скласти модель людини по частинах тіла; дізнатися, як влаштований інтернет; побувати в планетарії; відчути себе космонавтом, що пролітає навколоземною орбітою; побачити модель Землі, що парить над куполом. Одна з фішок музею — робот-андроїд Asimo, який пересувається музеєм зі швидкістю пішохода. Він здатен розпізнавати мову, тому легко підтримує світські бесіди з гостями. І головне — в цьому музеї немає звичних для нас наглядачів, які суворо стежать, аби гості не пошкодили експонати під склом. Та й самих експонатів під склом теж немає: тут усього можна торкатися, слухати, натискати, пересувати і навіть нюхати.

Музей людського тіла (Нідерланди)

На створення інтерактивного музею Corpus, розташованого неподалік від університетського міста Лейден, пішло майже 12 років, 27 мільйонів доларів і 750 тонн конструкційної сталі. Фасад музею являє собою фігуру сидячої людини заввишки 35 метрів. Вхід — через коліно сталевої особи. Саме тут стартують екскурсії людським організмом. На шляху слідування гості проходять повз внутрішні органи, опиняються в шлунково-кишковому тракті, можуть подивитися на роботу м’язів і суглобів, і навіть відчути себе частиною потоку еритроцитів у 5D-кінотеатрі зі стереоскопічними окулярами. Дітям буде цікаво отримати відповіді на багато важливих питань: що відбувається в організмі, коли ми спимо; навіщо ми чхаємо; звідки беруться діти; чому ми бачимо, як росте волосся.

Музей науки (Італія)

Музей науки в невеличкому містечку Тренто на півночі Італії відзначений премією "Європейський музей року" (European Museum of the Year Awards 2015). На місці колишньої індустріальної зони площею 19000 кв. м знаменитий архітектор Ренцо Піано створив футуристичний комплекс, який розкриває стосунки людини і природи. В цьому музеї можна дізнатися про походження людини і про секрети, зашифровані в ДНК, побачити справжній льодовик, у спортзалі повторити закони фізики й механіки за допомогою інтерактивних пристроїв, доторкнутися до мінералів і корисних копалин, побувати в теплиці з рослинами лісів Танзанії, здивуватися колекції скам’янілих динозаврів, потримати перші знаряддя праці і зброю первісної людини. І найголовніше — сучасні технології дозволять дорослим і дітям пережити новий досвід і емоції: приміром, опинитися в "шкурі" альпініста, що видирається прямовисною скелею, або лижників, що стрімко несуться з вершини гори.

Лондонський музей науки (Великобританія)

Це один із найдавніших (заснований у 1857 році) і при цьому один із найбільш високотехнологічних музеїв у світі. На п’яти його поверхах знайшлося місце для більш ніж 300 тисяч експонатів. 53 постійні експозиції демонструють історію розвитку світової науки й техніки, починаючи з найстарішого з усіх паротягів на прізвисько "Пихкотливий Біллі" і різницевої машини 1849 року Чарльза Беббіджа (прообразу сучасного комп’ютера) і закінчуючи експонатами з галузі нанотехнологій.

Гості музею зможуть побачити перший реактивний двигун, перший прототип "довговічного годинника" (Clock of the Long Now), розрахованого на 10 000 років роботи, документи, надруковані на першій друкарській машинці, літак Vickers Vimy, на якому в 1919 році був здійснений трансатлантичний переліт, капсула "Аполлона-10", в якій американські астронавти в 1969 році облетіли Місяць.

В експозиції музею знайшлося місце і для інтерактивів, від яких діти у захваті. Наприклад, вони зможуть відчути, чи легко відремонтувати вузол літального апарата в рукавицях астронавта.

Центр науки "Немо" (Нідерланди)

Science Center NEMOS в Амстердамі видно здалеку — він нагадує океанський лайнер. На п’яти його поверхах-палубах гості можуть актуалізувати всі знання, отримані в школі на уроках фізики, хімії, біології. Наприклад, провести досліди з хімічними реактивами, побачити радіоактивне випромінювання і його наслідки, опинитися всередині гігантської мильної бульбашки, дізнатися, чому утворюються грім і блискавка, як працюють супутники Землі, чому трапляються землетруси і цунамі, що відбувається під час поцілунку. Цілий поверх музею присвячений побудові людського мозку — тут, наприклад, можна протестувати свою пам’ять. Єдине правило для відвідувачів музею: знаходячись тут, доведеться застосувати всі органи чуття — зір, слух, смак, дотик, нюх.

