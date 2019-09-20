В країні ЄС вводять податок для туристів

Комісія ради з фінансових питань столиці Латвії Риги прийняла проект введення податків для туристів.
Про це повідомляє Delfi. Нововведення запрацює з 2021 року. Засоби витратять на фінансування розвитку Риги і популяризації міста за кордоном.
Кожен готель або хостел буде зобов'язаний брати за розміщення одного туриста євро за добу. У той же час сумарно розмір податку не повинен перевищувати 10 євро з туриста.
Рига, Латвія
traveller-eu.ru
За дітей віком до 12 років податок не потрібно платити. Щомісяця власники нерухомості, де зупиняються туристи, повинні звітувати на спеціальному сайті про кількість гостей столиці і перераховувати податки.
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