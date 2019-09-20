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20 вересня • оновлено в 11:28
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/ Місця

В країні ЄС вводять податок для туристів

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Комісія ради з фінансових питань столиці Латвії Риги прийняла проект введення податків для туристів.

Про це повідомляє Delfi. Нововведення запрацює з 2021 року. Засоби витратять на фінансування розвитку Риги і популяризації міста за кордоном.

Кожен готель або хостел буде зобов'язаний брати за розміщення одного туриста євро за добу. У той же час сумарно розмір податку не повинен перевищувати 10 євро з туриста.

Рига, Латвія

Рига, Латвія

traveller-eu.ru

Новини
На популярному курорті придумали нові податки для туристів

За дітей віком до 12 років податок не потрібно платити. Щомісяця власники нерухомості, де зупиняються туристи, повинні звітувати на спеціальному сайті про кількість гостей столиці і перераховувати податки.

Як писав OBOZREVATEL, влада Єгипту вирішила захистити бетонним парканом популярне курортне місто Шарм-ель-Шейх.

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Місце
Латвія Рига
Тег
податки
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70rus xxx
70rus xxx
теперь и туризм накроется медным тазом.Раньше хоть украинцы ездили,сейчас где столь грошей найдут.
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70rus xxx
70rus xxx
Григорьев Григорий, Нуда,чет я неподумавши.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
70rus xxx, они всё-равно в вагончиках-балках живут и без детей ...
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