Трускавець розширює горизонти: у регіоні пропонують відпочинок для всіх

Пандемія COVID-19 боляче вдарила по туристичній галузі всього світі. Україна не виняток, оскільки боротьба за туристів у нас тільки набирає обертів (у Західній Україні), а часом тільки зароджується (решта країни).

Яскравим і показовим прикладом постійної та кропіткої роботи в цьому напрямі є Львівська область. У регіоні розташовано 20% історико-культурної спадщини України. І зовсім не дивно, що саме ця частина території стала провідником у туристичному напрямі вже давно.

Коронавірусні заборони змусили всі зацікавлені сторони – владу на місцях, бізнес і навіть державу –перелаштовуватись і шукати нові можливості, щоб задовольнити потреби відпочивальників. Знову ж таки тут першість тримає Львівщина. За інформацією представників Львівського туристичного альянсу, в цьому дуже допоміг досвід роботи в період свинячого/пташиного грипу, вплинула і війна на сході України.

За словами Івана Цегенька, засновника клубу готельєрів і рестораторів Трускавця, у 2014 році в туристичній галузі міста відбувся значний спад, оскільки на той час основними відвідувачами курортів були гості з Росії. Але вже на 2018 рік ситуація змінилася й на перше місце серед іноземних туристів вийшли поляки (30 тис.), у 2019 році – ще плюс 15%. Такому зростанню сприяла популяризація регіону закордоном і встановлення контактів не тільки з найближчими сусідами, але й із країнами Західної Азії. Зокрема, до трійки іноземних туристів входять жителі громадяни, які охоче поправляють у регіоні своє здоров’я.

Якщо раніше всі звикли до Трускавця як санаторно-лікувального курорту, то сьогодні місто вас здивує. Місцева влада, представники бізнесу, туризму розширюють горизонти та пропонують відпочинок для всіх. Нині ви знайдете тут традиційно пропозиції з лікування захворювання нирок, органів травлення, обміну речовин, жовчних хвороб, серцево-судинної та нервової системи, опорно-рухового апарату. А також уже й активні екскурсії, виїзні програми, які доступні весь рік.

Трускавець – місто з давньою історією. Відомо, що перша письмова згадка датується 1425 роком, але ще за часів Київської Русі тут було поселення, яке розвивало солеварний промисел. Околиці міста багаті на різноманітні корисні копалини – від нафти, різноманітних мінералів до покладів глауберової солі. Саме поєднання цих речовин і сприяло утворенню в регіоні мінеральних вод, які різні за своїм хімічним складом і властивостями, але однаково допомагають у відновленні організму та профілактиці різноманітних хвороб.

У кожному санаторії чи готелі в Трускавці відвідувачам пропонують лікувально-оздоровчі процедури або мінеральну воду, яку щодня доставляють із джерел.

Де поселитись

Як відомо, у Трускавець насамперед їдуть за лікуванням, і запропонувати тут є що. В кожному готельному комплексі, санаторії гості можуть пити лікувальну воду залежно від їхніх потреб і призначень лікарів. Про розвиток туріндустрії свідчить і той факт, що ви вже не знайдете тут закладів "радянського типу". Українські і закордонні гості отримують якісний сервіс світового рівня. Пропозиції різняться, залежно від лікувальних процедур і бажаних активностей.

Готель мережі "365" першим зробив акцент не лише на лікуванні, а й на активних екскурсіях. За словами директора комплексу, тут ви не зможете нудьгувати, оскільки виїжджаєте на обрану екскурсію після сніданку й повні емоцій повертаєтеся на вечерю. Крім того, комплекс повністю готовий приймати гостей у період пандемії – постійно вимірюють температуру, у місцях скупчення людей у приміщенні відвідувачі мають носити маски (в ресторанах). Також у готелі є можливості для самоізоляції туриста у разі виявлення у нього хвороби.

Вартість двомісного номера (за одну людину) – від 480 грн зі сніданком та вечерею

Інший яскравий приклад – санаторій "Шахтар", який уже 185 років допомагає своїм відвідувачам відпочити, оздоровитись і набратись енергії. З вікон комплексу відкриваються приголомшливі гірські краєвиди, а власна лікувально-діагностична база забезпечить усіма необхідними умовами для оздоровлення. За словами представників курорту, основні постояльці у них із Польщі і нині робота "Шахтаря" починає відновлюватись після карантину.

Вартість двомісного номера (за одну людину) – від 1100 грн.

Кожен заклад у Трускавці, чи то санаторно-лікувальний, чи готель курортного типу, унікальний по-своєму. В "Шато Грааль" відвідувачам пропонують послуги з оздоровлення з різноманітним переліком лікувальних процедур в оточенні гірських краєвидів і чистого повітря. Гості будуть, безумовно, вражені архітектурою закладу, зручною інфраструктурою та комфортом.

Вартість двомісного номера (за одну людину) – від 1500 грн.

"Лісова пісня" – ще один курортний готель, який пропонує своїм гостям не лише оздоровчий, але й активний сімейний відпочинок. Назва говорить сама за себе, адже заклад розташований на межі лісу, де для відвідувачів передбачено різноманітні розваги, прогулянки на природі і неймовірна панорама на місто або на ліс.

Вартість двомісного апартаменту (за одну людину) – від 1200 грн.

У Трускавці є ще одне місце, яке відоме у всьому світі і про яке не можна не згадати, – Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, яка працює за системою видатного українського вченого в галузі медицини, професора Володимира Козявкіна. Саме завдяки його унікальному запатентованому методу тут лікують пацієнтів, хворих на дитячий церебральний параліч, остеохондроз і з наслідками травм та органічного ураження нервової системи. Метод Козявкіна, який було розроблено понад 30 років тому, широко відомий в усіх куточках нашої планети, і пацієнти з інших країн вчаться ходити, лікують травми опорно-рухового апарату. Можна з упевненістю сказати, що лікарі тут творять дива.

Як дістатись

Одним із ключових факторів розвитку туристичної галузі є розвинена інфраструктура, і насамперед це транспортна мережа та дороги. Тут місту є чим похвалитись, адже в 2020 році вдалося завершити трасу, якою гості можуть дістатись зі Львова – 90 км від обласного центру долають легко та приємно. Крім того, місцева влада залучає іноземні інвестиції і, наприклад, сусідня Польща має намір відремонтувати транспортні артерії, які сполучають обидві країни для комфортного пересування туристів. Також пандемія вплинула і на авіаперевезення. Сьогодні до Львова можна дістатись рейсами МАУ з Одеси, Києва, Херсона, Харкова, Дніпра за досить бюджетну ціну. Крім того, починає відновлюватися постійне сполучення на "Укрзалізниці". Приємно, що в 2020 році було знову запущено прямий потяг Харків – Трускавець, рух якого було зупинено ще в 2012-му.

Що подивитись

Усім відомо про лікувальні можливості Трускавця, але в містечку є багато цікавих локацій для відвідування. Ближче до центру розташовано безліч старих будівель (вілл), які своїм архітектурним ансамблем нагадують особняки заможних людей. Музей історії Трускавця та художній музей Михайла Біласа – must visit для знайомства з версіями походження міста та прижиттєвим пам’ятником майстрові рукоділля Михайлу Біласу. З центральної площі вам відкриється чудова панорама на собор св. Миколая та Єпархіальний музей. Праворуч від центральної площі розташований відомий Бювет мінеральних вод. Спершу його прототип з’явився ще у 1827 році, коли біля місцевої корчми було збудовано приміщення з вісьмома сірководневими ваннами. Охочих скуштувати лікувальну воду ставало все більше і у 1960 році було побудовано Бювет №1.

Пандемія коронавірусу внесла і тут свої корективи, і вперше за часи роботи бювету його було закрито на час жорсткого періоду карантину, чого не траплялось навіть під час Другої світової війни. За цей час було проведено ремонтні роботи будівлі та площі перед нею, а також встановлено систему обліку та оплати за воду. Безкоштовно її можуть отримати жителі ОТГ за наявності довідки від лікаря. Всі інші охочі можуть придбати спеціальну картку. Вартість одного літра лікувальної води "Нафтуся", "Марія", "Софія", "Броніслава" становить 24 гривні за літр. Система обліку допомагає не лише рахувати кількість випитої води, а й економно підходити до її використання, оскільки раніше люди мало задумувались над її цінністю і легко омивали свої кухлі лікувальною рідиною. Треба пам’ятати, що вживати мінеральну воду необхідно лише за призначенням лікаря, який чітко визначить вашу дозу залежно від вашої ваги, зросту та наявності показань.

За словами радника міського голови Руслана Пристая, плани місцевої влади грандіозні, адже рухатись є куди. Нині в області вже працює безліч природних парків, дельфінарій, проходять різноманітні культурні фестивалі та спортивні змагання. Пандемія не скасувала, хоч і внесла свої корективи в проведення міжнародного щорічного кінофестивалю "Корона Карпат", дорогами міста також проходить етап автогонок Ралі Галіція. Крім того, на бальнеологічному курорті планують збудувати найбільший у Східній Європі аквапарк. Попередні роботи розпочалися у 2019 році, і нині все перебуває в стадії проєктування. Також для любителів зимового відпочинку розбудовують лижну інфраструктуру (до найближчої траси – 5 км).

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