Стюардеса назвала головні страхи під час перельоту

Стюардеса перелічила головні страхи своїх колег, які вони відчувають перед і під час перельоту. Серед них – запізнення на рейс, втрата документів і аварійне відкриття трапа.

Так, вона виділила три основні фобії бортпровідників і розповіла про це в ролику на своїй сторінці в TikTok (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Першим у переліку став випадково надутий трап. Як пояснила бортпровідниця, є два варіанти відкриття дверей: штатний і аварійний. У разі останнього, за її словами, існує небезпека завдати шкоди пасажирам.

"При аварійному відкритті виходів з літака "відкидається" трап. З такою швидкістю і силою, що може вбити людину, яка стоїть по той бік дверей", – пояснила вона.

Другим страхом бортпровідниця назвала запізнення на рейс.

"Зазвичай таке трапляється вкрай рідко, оскільки професія стюардеси передбачає пунктуальність. Якщо таке трапилося, то на рейс викликають резервного провідника", – сказала дівчина.

Третім пунктом вона позначила ймовірність забути документи, без яких не можна полетіти: закордонний паспорт, свідоцтво бортпровідника і медичний висновок.

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