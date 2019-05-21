Сира курка і фекалії у басейні: туристка розповіла про жахи відпочинку на Менорці

Розгнівана британка Франческа Хенлі зажадала від туркомпанії Tui UK повного відшкодування вартості путівки після того, як довгоочікувана сімейна відпустка перетворився на справжній жах.

В іспанському готелі Marina Parc, який заявлений як 4*, туристів очікували хліб з цвіллю, сирі страви, забризкані пташиним послідом шезлонги, небезпечні брудні водні гірки і басейн з людськими екскрементами, пише The Sun.

Франческа Хенлі з сім'єю

Мандрівники назвали свою поїздку на Менорку "пекельною відпусткою", яка обійшлася їм в 1,6 тисячі фунтів стерлінгів (близько 55 тисяч гривень).

За словами жінки, на цьому курорті в місті Ареналь-ден-Кастель відпочиваючих годували хлібом з цвіллю, а їжі було недостатньо, щоб наїстися. Крім того, напої часто закінчувалися, і персонал наливав воду в ємності для кока-коли.

Також жінку вдарило струмом, коли вона скористалася автоматом з гарячими напоями. І навіть це ще не все... Найстрашніше, що вона виявила в своєму пекельному готелі – це людські фекалії в басейні.

За словами Франчески, аквапарк готелю не функціонував повністю, а деякі гірки були настільки брудними, що здавалося, наче воду там не змінювали протягом року.

Всі принади Marina Parc Hotel жінка намагалася фотографувати, щоб потім надати розголосу виявленим фактам. Так, вона опублікувала сиру всередині курку, якою годували гостей готелю, а також хліб сумнівної якості.

"Коли я побачила це, мені стало гидко. Ми кожен день продовжували скаржитися представникам туркомпанії і говорили, що не можна давати людям таку їжу, це може бути дуже небезпечно", - зазначила туристка.

Інші відпочивальники в цьому готелі також скаржилися, що їх м'ясні страви сирі.

Франческа додала, що такою жахливою їжею не годують навіть ув'язнених у тюрмі.

Оскільки подружжя при придбанні туру вибрали систему "все включено", то вони не передбачили достатніх коштів для харчування в ресторанах поза готелем. Крім того, Marina Parc Hotel виявився настільки віддаленим від міської інфраструктури, що купити щось в магазині теж виявилося проблемою. Щоб не отруїтися, але і не голодувати, всій родині протягом тижня довелося харчуватися лише чіпсами і булочками.

В аквапарку готелю сім'ю чекав ще один неприємний сюрприз.

"Лежаки в аквапарку були жахливі, покриті цвіллю і пташиним послідом. В день відкриття дно гірок було брудним, на них були гілки і вся вода, що залишилася з минулого року, це було огидно. Одного разу в басейні виявили дитячу какашку, тому їм довелося закривати басейн на кілька годин. А на підлозі в аквапарку була каша. Кілька високих гірок не працювали, на них просто висів ланцюжок, який могла обійти дитина і впасти з 15-метрової висоти", - з обуренням розповіла Франческа.

Туроператор Tui UK в зв'язку із ситуацією, що склалася, повідомив, що регулярно проводить аудит своїх готелів стосовно охорони здоров'я і безпеки, серед яких і гігієна.

готель Marina Parc

Менорка - один з Балеарських островів, який розташований в Середземному морі, належить Іспанії. Названий так, тому що він менше, ніж сусідній острів Мальорка.

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