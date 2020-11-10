Припустімо, що у вас є повністю вільний день, ви гадки не маєте, чим зайнятися і відчуваєте непереборне бажання вирушити у якесь нове місце. Тоді гайда у Самбір – по-домашньому затишне, ошатне і цікаве містечко. Ви швидко подолаєте свій маршрут, адже Львів та Самбір тепер сполучені якісною дорогою, 40 хвилин якої минуть непомітно. То що, який він той Самбір?

Передусім варто відзначити вік цього міста – перша літописна згадка датована 1241 роком, що дозволяє йому вважатися старшим за Львів. Через півтори сотні років тут звели ратушу, однак вже через століття її знищила пожежа. Головну будівлю міста відбудовували кілька разів, а наприкінці XIX століття на ратушній вежі вмонтували спеціальний годинник, придбаний у Празі. Як це часто буває тепер – ратуша є зручним оглядовим майданчиком. Самбір місто невеличке, тому готуйте свої долоні – там точно вмістяться усі міські пейзажі.

У світі існує не так вже й багато речей, які складно відтворити, скопіювати чи вигадати замінник. Проте ніщо не зможе передати звук органного відлуння. Самбірський костел святого Станіслава і монастир бернардинців – ідеальне місце для того, аби ваші вуха відчули справжню насолоду. Що там вуха – звук органу пронизує наскрізь і справді може торкнутися душі. Тим більше, що у самбірському костелі, який адаптовано під концертний зал органної музики, відлуння органу триває протягом шести з половиною секунд.

Неподалік розташована ще одна особлива споруда – Церква Різдва Пресвятої Богородиці. У ній збережено дві реліквії: Самбірську чудотворну ікону Пресвятої Богородиці та часточки мощей святого Валентина. Можна вірити у це або ж піддавати сумнівам, проте люди кажуть, що ікону Богородиці написав сам євангеліст Лука. Історичну цінність іншої реліквії підтверджує документ Папи Римського середини XVIII століття. 14 лютого – особливий день для церкви, адже саме цього дня мощі святого Валентина виставляють на тетраподі для почитання.

Нерідко ентузіазм та альтруїзм – це ті людські риси, що перешкоджають занепаду і забуттю. Взяти до прикладу самбірський музей "Бойківщина", який присвячений етнографічній групі українців, що називаються бойками. Місцевий музей, створений при товаристві, відчув на собі усі побічні ефекти радянської влади, однак на початку 90-их пережив своє друге народження. Серед експонатів музею – бойківські одяг та вишивка, реліквії часів ЗУНР, ОУН та УПА і навіть відтворена криївка.

Самбір став містом, яке надихало і було відправним пунктом для багатьох видатних постатей. Серед яскравих представників – легендарний режисер, актор та драматург Лесь Курбас. У Самборі можна відвідати будинок, де з’явився на світ знаний театральний діяч. Інтер’єр та музейні експонати перенесуть вас у минуле, допоможуть відчути атмосферу епохи і ближче познайомитися з постаттю геніального українця, якого було розстріляно совєтами в урочищі Сандармох.

У Самборі ви знайдете багато цікавих місць і відзначите для себе особливий мікс будівель – нові споруди уживаються на спільній території із давніми забудовами. Традиційно для наших реалій це не завжди виглядає ідеально, проте не є тим, що може відлякувати. Тим більше, що певні недоліки маскуються затишними і комфортними парками і зеленню. Самбір справді вартує того, щоб відвідати його і відчути ритм цього міста. Подорожуйте, відкривайте нові місця, насолоджуйтеся, черпайте енергію та підписуйтеся на Blog360!

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