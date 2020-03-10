Путешествие по инновациям: лучшие научные музеи мира

Музеи, открывающие науку широкому кругу людей, становятся все более популярными.

Здесь не только можно увидеть достижения прошлого, но и на практике проверить, как работают законы физики или химические процессы.

Экспозиции становятся все более зрелищными, позволяя каждому буквально прикоснуться к вечной природе вещей или к последним инновациям.

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Научный музей Эврика (Финляндия)

Самый большой научный музей Скандинавии для взрослых и детей. Замысловатые инсталляции здесь демонстрируют, как работают физические законы, а также позволяют посетителям самим проводить эксперименты. Благодаря науке многие сказочные вещи здесь становятся реальностью – можно полетать на ковре самолете или прокатиться на велосипеде на тросе, натянутом под потолком.

Музей науки в Лондоне (Великобритания

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Лондонский музей – одна из самых внушительных выставок такого рода. Здесь более 300 тыс. экспонатов и множество тематических залов, посвященных энергии, авиации, космосу и даже медиа.

Под руководством сотрудников посетители могут не только увидеть экспонаты из прошлого вроде реальных космических летательных аппаратов, но также проводить эксперименты – например, самим запустить паровой двигатель или состарить себе лицо с помощью специальных экранов.

Национальный музей передовой науки и технологии Mираикан (Токио, Япония)

Ультрасовременное стеклянное здание музея вмещает последние разработки японской науки. Залы разделены по темам – медицина, космос, робототехника и природа. Интерактивные экспонаты позволяют побывать в невесомости, сыграть в футбол с роботами, самому провести медицинские операции или увидеть воочию, как вибрирует подверженная землетрясениям Япония.

Музей NEMO (Амстердам, Нидерланды

wikipedia.org

Удивительный музей, в котором все экспонаты можно трогать и использовать в экспериментах, располагается в необычном здании, напоминающем позеленевший корабль. В качестве бонуса посетители могут подняться на обзорную площадку и насладиться видом на старый Амстердам. Это единственная высотная точка в центральной части города.

Китайский музей науки и техники (Пекин, Китай)

Научный музей в Китае – крупнейший в мире. Местные власти не поскупились, чтобы продемонстрировать достижения китайской науки, начиная от глубокой древности и заканчивая последними инновациями в разных сферах.

Посетителям доступны самые изощренные развлечения – можно сыграть на арфе с инфракрасными лучами вместо струн, на специальном стуле проверить здоровье собственной спины или побывать в самом большом в мире 4D кинотеатре.

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