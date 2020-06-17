Порожні пляжі і прозора вода: як зараз виглядають популярні курорти біля Азовського моря. Фото

Щасливцеве, Кирилівка, Бірючий острів – зазвичай у середини червня на цих курортах Азова яблуку ніде впасти, але в цьому році через пандемію COVID-19 вони поки що пустують.
OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку фотографій і відео, якими відпочиваючі діляться у себе в Instagram.
У селі Щасливцеве практично безлюдно. Пляжі порожні і чисті. Вода прозора, без сміття.
Instagram Андрія Мосола
Instagram Тетяни Ловчікової
Instagram Олександри Ніколенко
Незважаючи на розвинену інфраструктуру, практично немає туристів і в Кирилівці. Готелі, бази відпочинку і автомобільні кемпінги не заповнені навіть на третину. Ринки працюють у півсили, і пляжних торговців морозивом, кукурудзою чи напоями також не видно.
Instagram Романа Колісника
Instagram В'ячеслава Колотухин
Instagram Романа Колісника
Курорт Бірючий острів, який в останні роки користувався великою популярністю серед українських туристів, теж поки не може похвалитися великою кількістю гостей.
Instagram Маші Холодзинської
Instagram Яни Шевченко
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зривається курортний сезон.
Раніше OBOZREVATEL писав, скільки коштує відпочинок на курортах Азовського моря.
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