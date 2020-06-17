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17 червня • оновлено в 12:30
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Порожні пляжі і прозора вода: як зараз виглядають популярні курорти біля Азовського моря. Фото

2.8т
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Щасливцеве, Кирилівка, Бірючий острів – зазвичай у середини червня на цих курортах Азова яблуку ніде впасти, але в цьому році через пандемію COVID-19 вони поки що пустують.

OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку фотографій і відео, якими відпочиваючі діляться у себе в Instagram.

У селі Щасливцеве практично безлюдно. Пляжі порожні і чисті. Вода прозора, без сміття.

Instagram Андрія Мосола

Instagram Андрія Мосола

Instagram Тетяни Ловчікової

Instagram Тетяни Ловчікової

Instagram Олександри Ніколенко

Instagram Олександри Ніколенко

Незважаючи на розвинену інфраструктуру, практично немає туристів і в Кирилівці. Готелі, бази відпочинку і автомобільні кемпінги не заповнені навіть на третину. Ринки працюють у півсили, і пляжних торговців морозивом, кукурудзою чи напоями також не видно.

Instagram Романа Колісника

Instagram Романа Колісника

Instagram В'ячеслава Колотухин

Instagram В'ячеслава Колотухин

Instagram Романа Колісника

Instagram Романа Колісника

Курорт Бірючий острів, який в останні роки користувався великою популярністю серед українських туристів, теж поки не може похвалитися великою кількістю гостей.

Instagram Маші Холодзинської

Instagram Маші Холодзинської

Instagram Яни Шевченко

Instagram Яни Шевченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зривається курортний сезон.

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки коштує відпочинок на курортах Азовського моря.

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Місце
Україна
Теги
відпустка Азовське море відпочінок
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