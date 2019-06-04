ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Місця

Пер-Лашез: Oxxxymiron показав, як відпочиває в Парижі

361Читати матеріал російською

Відомий російський хіп-хоп виконавець Oxxxymiron (Мирон Федоров) поділився фотографією з незвичайного місця в Парижі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram музикант показав фото з кладовища Пер-Лашез, де знаходяться могили знаменитих людей Франції.

#oxxxywartet

Публікація від Oxxxymiron (@norimyxxxo)

Відзначимо, Пер-Лашез (Східне кладовище) розташоване на сході французької столиці. Вважається найбільшим кладовищем Парижа і одним з найбільш масштабних музеїв надгробної культури. Його площа становить 48 гектарів.

Пер-Лашез: Oxxxymiron показав, як відпочиває в Парижі

Тут знаходяться могили видатних людей Франції – колишнього глави держави Адольфа Тьєра, поета Гійома Аполлінера, співака Івана Монтана, Жан-Баптиста Мольєра, співачки Едіт Піаф, письменника Оскара Уальда, вокаліста The Doors Джиммі Морріса та інших особистостей.

До речі, Oxxxymiron – популярний російський репер, який виступає в жанрі грайм і фристайл. Популярність музикантові приніс альбом "Горгород" і участь в проекті Versus Battle. Найбільш резонансні виступи – баттл з "Гнойним" (В'ячеслав Машнов), в якому він зазнав розгромної поразки 5: 0 і словесний бій зі світовою зіркою баттл-репу Dizaster в Лос-Анджелесі, де росіянин здобув перемогу над своїм візаві.

Раніше ми пропонували вам ознайомитися з найбільш популярними пам'ятками Парижа.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки