Пер-Лашез: Oxxxymiron показав, як відпочиває в Парижі

Відомий російський хіп-хоп виконавець Oxxxymiron (Мирон Федоров) поділився фотографією з незвичайного місця в Парижі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram музикант показав фото з кладовища Пер-Лашез, де знаходяться могили знаменитих людей Франції.

Відзначимо, Пер-Лашез (Східне кладовище) розташоване на сході французької столиці. Вважається найбільшим кладовищем Парижа і одним з найбільш масштабних музеїв надгробної культури. Його площа становить 48 гектарів.

Тут знаходяться могили видатних людей Франції – колишнього глави держави Адольфа Тьєра, поета Гійома Аполлінера, співака Івана Монтана, Жан-Баптиста Мольєра, співачки Едіт Піаф, письменника Оскара Уальда, вокаліста The Doors Джиммі Морріса та інших особистостей.

До речі, Oxxxymiron – популярний російський репер, який виступає в жанрі грайм і фристайл. Популярність музикантові приніс альбом "Горгород" і участь в проекті Versus Battle. Найбільш резонансні виступи – баттл з "Гнойним" (В'ячеслав Машнов), в якому він зазнав розгромної поразки 5: 0 і словесний бій зі світовою зіркою баттл-репу Dizaster в Лос-Анджелесі, де росіянин здобув перемогу над своїм візаві.

Раніше ми пропонували вам ознайомитися з найбільш популярними пам'ятками Парижа.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.