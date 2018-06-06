Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Острів ляльок в Мексиці

411Читати новину російською

Острів ляльок - одне з найзагадковіших місць Мексики.

В середині минулого століття тут жив відлюдник Джуліан Сантана Баррера. Він колекціонував ляльок, яких діставав зі сміттєвих кошиків. Таким чином чоловік хотів заспокоїти душу дівчинки, яка потонула неподалік.

Деякі люди стверджують, що ідея збирати ляльок прийшла в голову самітника не просто так. Першу іграшку він знайшов на місці трагедії - це стало певним знаком для чоловіка.

В кінці ХХ століття історія про дивну людину стала відома багатьом людям. Туристи почали масово приїжджати сюди, привозячи в подарунок самітнику пластмасових пупсів.

Місце
Мексика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги