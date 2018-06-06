Острів ляльок в Мексиці

Острів ляльок - одне з найзагадковіших місць Мексики.

В середині минулого століття тут жив відлюдник Джуліан Сантана Баррера. Він колекціонував ляльок, яких діставав зі сміттєвих кошиків. Таким чином чоловік хотів заспокоїти душу дівчинки, яка потонула неподалік.

Деякі люди стверджують, що ідея збирати ляльок прийшла в голову самітника не просто так. Першу іграшку він знайшов на місці трагедії - це стало певним знаком для чоловіка.

В кінці ХХ століття історія про дивну людину стала відома багатьом людям. Туристи почали масово приїжджати сюди, привозячи в подарунок самітнику пластмасових пупсів.