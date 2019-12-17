Опубліковано топ-5 комфортних для відпочинку міст Європи

Тревел-експерти визнали Амстердам найкомфортнішим місцем відпочинку для людей з обмеженими можливостями.

Другий рядок рейтингу зайняла Барселона, трійку лідерів замкнув Берлін. Також зручно відпочивати у Відні та Дубліні. Skyscanner склав список найцікавіших і найбільш зручних міст Європи, які пропонують ряд зручностей для людей з інвалідністю.

Дізнайтеся про ці міста докладніше і ваша подорож запам'ятається тільки позитивними емоціями.

Амстердам

У цьому місті є більшість пам'яток для менш мобільних людей. Таким гостям Амстердама обов'язково варто здійснити подорож по одному з каналів. Така подорож може організувати наприклад місцева компанія Blue Blue Boat. Її шість човнів мають пандуси та спеціальні столи, зручні для осіб з інвалідністю. Для того, щоб потрапити до такого туру, потрібно заздалегідь подзвонити до компанії, щоб її співробітники підготувалися. Також можна скористатися прогулянкою на велосипеді за допомогою прокатної компанії Starbikes. Вона пропонує різні варіанти техніки для осіб з інвалідністю, наприклад, велосипед Fun2Go, який має два сидіння поряд, але лише один комплект педалей. Крім того, ця компанія може запропонувати Firefly – електричний ручний велосипед, який можна прикріпити до колісного крісла.

Амстердам skyscanner.net

Барселона

У цьому іспанському місті досить просто подорожувати громадським транспортом, так як на більшості станцій метро є ліфти. За їх допомогою туристи на колісних кріслах можуть дістатися платформ. Крім того, і автобуси мають пандуси. В Готичному кварталі, в якому знаходилося середньовічне старе місто, немає бруківки. Тому можна зручно їхати на колісному кріслі, вивчаючи звивисті вулиці. Крім того, більша частина центру Барселони теж рівна – там немає пагорбів. Також людям з обмеженою мобільністю доступна канатна дорога Montjuïc. Хоча люди на візках не зможуть піднятися на вежу Саграда Фамілія – знаменитого собору за проектом Антоніо Гауді, але можуть потрапити всередину самої пам’ятки.

Якщо у туриста є документ з підтвердженням особи з інвалідністю, можна отримати безкоштовний квиток для себе та ще однієї людини. У соборі навіть пропонуються спеціальні тури для мандрівників на колісних кріслах. Також можна відвідати продовольчий ринок Барселони – La Boqueria. Тут є пандуси. Також туристи з низькою мобільністю можуть відвідати широкі піщані пляжі Барселони. Там є рампи для людей з інвалідністю. Під час високого сезону на пляжах Nova Icària і Barceloneta є можливість скористатися спеціальними колясками-амфібіями для маломобільних людей, підйомними кранами, рятувальними жилетами, парасольками та зоною для переодягання. Доїхати з пляжу до моря можна завдяки дерев’яним доріжкам.

Барселона skyscanner.net

Берлін

Широкі та пологі тротуари мають багато зрізаних бордюрів, а громадський транспорт дуже доступний. Хоча таксі, зручних для мандрівників з колісними кріслами не так багато, зате автобуси мають пандуси, а на більшості станцій метро є ліфти для користувачів колісних крісел. У офіційного туристичного сайту Visit Berlin є додаток під назвою accessBerlin, розрахований на маломобільних туристів. Варто завантажити його перед поїздкою, оскільки в ньому є рекомендації щодо готелів, ресторанів та визначних пам’яток.

Берлін skyscanner.net

Відень

Тут основні транспортні вузли мають пандуси та підйомники, а потяги, трамваї та автобуси – низьку підлогу та зупиняються на трохи піднятих майданчиках, що полегшує посадку до вагону. Хоча архітектори в Австро-Угорській імперії, будуючи палаци, не враховували потреб маломобільних осіб, у Відні вже існує два десятиліття міський план ліквідації бар’єрів. Завдяки цьому багато пам’яток стали доступнішими для користувачів колісних крісел. Staatsopera (державний оперний театр) та іспанська школа верхової їзди мають окремі входи для таких туристів.

Відень skyscanner.net

Дублін

У місті автобуси і трамваї доступні завдяки наявності низької підлоги. В місцевих поїздах DART є достатньо місця для колісних крісел, а більшість залізничних станцій зручні для маломобільних людей. Останню опцію завжди варто перевірити за допомогою веб-сайту Irish Rail. Більшість пам’яток Дубліна доступні для туристів з колісними кріслами. У магазині Гіннеса є підйомники між кожним поверхом експозиції, а в Академії Гіннеса є навіть спеціальний кран для маломобільних людей, які хочуть навчитися наливати ідеальну пінту пива.

Дублін skyscanner.net

Раніше OBOZREVATEL писав, як не перетворити свій відпочинок в пекло. Для цього не потрібно забувати про елементарні правила безпеки.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!