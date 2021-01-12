На заміну Буковелю: п'ять найкращих місць для гірськолижного відпочинку в Україні

В Україні можна знайти мальовничі куточки з ідеальними схилами для катання, які втруть ніс по красі найпопулярнішому гірськолижному курорту країни.

Через карантин і закриття кордонів натовпи туристів поїхали відпочивати в Буковель, тому зараз там утворився справжній колапс. Щоб убезпечити себе від коронавірусу, варто вибрати менш популярне місце для зимового відпочинку. OBOZREVATEL вирішив допомогти з вибором і склав добірку з п'яти таких відомих місць відпочинку для лижників і сноубордистів в Україні, як Буковель, але не менш приголомшливих.

1. Татарів

Одне з найкрасивіших селищ Західної України знаходиться в долині річки Прут і в оточенні мальовничих лісистих гір. Курорт особливо цінується своїм повітрям для оздоровлення тих, хто страждає хворобами легень. Саме поселення з його акуратними дерев'яними будиночками нагадує архітектуру австрійських сіл.

У Татарові є підіймачі, кілька прокатів спорядження для катання і круті спуски, які сподобаються навіть досвідченим сноубордистам.

Двомісний номер з ванною кімнатою можна знайти від 800 грн.

2. Ворохта

Ворохта – ідеальне місце для любителів активного відпочинку. Селище стало курортом ще в 19 столітті, а зараз там знаходиться центр підготовки українських біатлоністів і лижників, обладнані спуски й підіймачі. Зовсім поруч знаходиться Говерла, піднятися на яку можна навіть в зимову пору року.

У Ворохті можна знайти комфортабельне житло за демократичною ціною.

3. Славське

Найстаріший гірськолижний курорт знаходиться у Львівській області у гори Тростян. Дістатися до селища Славське можна прямим швидкісним поїздом з Києва або електричкою зі Львова. Курорт налічує 11 трас і шість спусків довжиною до 12,5 кілометрів. Верхні траси крутіше і розраховані на досвідчених спортсменів, також є безліч навчальних спусків для новачків. У селищі є гірськолижна школа і сноупарк.

Можна знайти в Славському номер в готелі від 350 грн.

4. Яремче

Яремче – невелике містечко в Івано-Франківській області з неймовірними краєвидами та природою. Туристи з головою поринуть в національний колорит, скуштують місцевого варення з чорниці, милуватимуться водоспадами й порогами на річці Прут, а також накуплять сувенірів на місцевих ярмарках.

Ціни на номери зі зручностями починаються від 400 грн.

5. Пилипець та Подобовець

Два сусідніх села знаходяться зовсім поруч один з одним в міжгірському районі Закарпатської області. Пилипець славиться найдовшими трасами в Україні, як для професіоналів, так і для новачків. Є можливості та інфраструктура і для інших видів активного відпочинку. А поруч з селом Подобовець знаходиться знамените озеро Синевир. Тут відмінні траси, в першу чергу – для початківців, а також кілька спусків для досвідчених.

Готелі Пилипця коштують від 460 грн, а Подобовець обійдеться від 800 грн за добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці в розпал локдауну "штурмували" Буковель. З'явилися кадри, як в перший день локдауну на в'їзді в Буковель утворилися кілометрові пробки. Також до витягів стояли черги, в яких навіть не було можливості дотримуватися дистанції в 1,5 метри.