Куди поїхати на Новий рік в Україні: актуальні напрямки та ціни

Провести зимовий вікенд можна в будь-якій країні. Не тільки за кордоном, але і в Україні є достатньо цікавих місць, куди можна поїхати в холодну пору року.

До того ж через пандемію коронавірусу багато закордонних напрямків поки що не доступні для туриста, тому є прекрасна можливість вивчити цікаві місця своєї країни. Також варто врахувати той факт, що з новорічними заходами можуть бути обмеження через епідеміологічний стан в обраній місцевості. Тому перш ніж планувати свій зимовий вікенд, варто дізнатися актуальну інформацію.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL директор українського тур-агенства Ірина Дроздова розповіла нам про найпопулярніші напрямки для подорожей Україною на Новий рік і Різдво.

Гірськолижні курорти Закарпаття і Прикарпаття

Необов'язково бути лижником або сноубордистом, щоб цікаво провести час у горах: свіже морозне повітря, засніжені верхівки густого лісу, смачна їжа і місцеві наливки, екскурсії, купання в гарячих чанах – це прекрасна атмосфера для перезавантаження і відновлення сил. Найбільший попит мають такі напрямки взимку: Буковель, Яремче, Драгобрат, Пилипець, Яблуниця.

Дістатися до курортних зон можна літаком, поїздом, на власному авто, автобусом. Також є готові пакетні пропозиції "під ключ": туристам пропонують транспорт, розміщення, страхування, екскурсії та дозвілля.

Відпочити взимку в горах можна як у невеликих приватних апартаментах, у шале, так і в готелях люкс-класу, з харчуванням або з мінікухнею для самостійного приготування. Проживання обійдеться в середньому від 2 до 5 тис. грн з людини за 5 днів розміщення на Новий рік чи Різдво, залежно від умов розміщення, дальності від підйомників і харчування.

Якщо ви хочете вибрати готель із набором спа-послуг – сауни, джакузі, басейни, тренажерний зал тощо – тоді вартість відпочинку за 5 днів у зимовий період буде варіюватися від 7-9 тис. грн із людини. Додатково пропонують організацію святкової вечері з анімацією, концертом, дискотекою (від 750 грн до 2500 грн з людини).

Висновок:

середня ціна за відпочинок у гірськолижному курорті на новорічно-різдвяні свята обійдеться одній людині на 5 днів від 2 до 5 тис. грн;

Якщо ж готель надає безліч послуг, тоді цінник зросте від 7-9 тис. грн з однієї особи за 5 днів.

Одеса

Відпочити біля моря можна і під час зимових канікул в Україні. В Одесі є безліч готелів на набережній, які працюють цілий рік і готові запропонувати повний спектр розваг і дозвілля: закриті басейни, джакузі, спа-послуги, анімаційні заходи в дитячих клубах, інтерактивні ігри та змагання, тематичні майстер-класи, приємні прогулянки біля моря.

Порівняно з літнім відпочинком взимку тут помірні ціни. Цього року можна розраховувати на якісний готель за ціною від 4 тис. грн з людини за 5 днів зі сніданком у новорічно-різдвяні свята. За бажанням на цей період можна придбати вхідний квиток із розважальною програмою, багато готелів пропонують різні акції: ночі в подарунок, безкоштовне розміщення дітей до 12 років або безкоштовна святкова вечеря в разі тривалого розміщення (від 5 ночей).

Висновок: середня вартість відпочинку в Одесі на Новий рік і Різдво 2021 обійдеться одній людині на 5 днів від 4 тис. грн.

Львів

Це колоритне місто приваблює в будь-яку пору року туристів не тільки з України, а й з усього світу. У період різдвяних свят тут панує особлива затишна атмосфера: вулиці і площі наряджають у яскраві вогні, місцеві майстри готують смачний глінтвейн, на кожному кроці звучить музика і спів, у повітрі відчуваються аромати свіжої випічки, міцної кави та гарячих національних смаколиків.

У Львові великий вибір послуг розміщення. Так, проживання на 3 дні в центрі міста на Новий рік чи Різдво обійдеться на одній людині від 1800 грн у хостелі і до 5 тис. грн у готелі зі сніданками. Новорічну або різдвяну ніч можна провести на центральній площі міста або замовити столик у ресторані.

Висновок:

3 дні проживання у Львові на новорічно-різдвяні свята обійдуться від 1800 грн у хостелі за одну людину;

Якщо ж вибирати готель зі сніданками, то ціна зросте до 5 тис. грн за одну персону на 3 дні.

Кам'янець-Подільський

Потрапити в справжню зимову казку можна відвідавши Кам'янець-Подільський. Щороку в цьому місті проходить фестиваль "Різдвяні польоти". За вдалої погоди в небо запускають повітряні кулі. Любителям гострих відчуттів і чудових пейзажів настійно рекомендується спробувати такий вид дозвілля. Політати на повітряних кулях у Кам'янці-Подільському обійдеться від 3 тис. грн за одну особу.

Однак через пандемією коронавірусу всі фестивалі можуть бути скасовані. Остаточне рішення щодо формату проведення новорічних і різдвяних свят ухвалюватиметься в грудні міськими органами влади.

Для шанувальників активного відпочинку є вибір екскурсійних поїздок і комбінованих турів екскурсії + катання на лижах "під ключ": за 2-3 тис. грн з людини можна забронювати тур на зимові свята тривалістю від 2 до 5 днів, враховано транспортні послуги, оглядові екскурсії, розміщення в готелі, харчування, медичне страхування, супровід гіда.

Висновок: новорічно-різдвяний тур від 2 до 5 днів обійдеться від 2-3 тис. грн із людини з пакетом "все включено".

Київ

Провести новорічно-різдвяний вікенд можна в серці України, столиці – Києві. У зимовий період місто стає не менш красивим: ви зможете побачити головну ялинку країни, святково прикрашений Поділ із колесом огляду, але ось традиційний ярмарок цього року не проводитимуть. Також через пандемію коронавірусу скасували новорічні концерти і обмежать відвідування святкової зони на Софійській площі.

Щоб провести новорічну ніч незабутньо, є пакети "новорічний" або "різдвяний", який у столиці буде коштувати від 700 грн з людини за 1-2 доби. У цей пакет входить: користування закритим басейном, сауною, розміщення в номері зі сніданком. Найчастіше готелі пропонують яскраву святкову вечірку на Новий рік і Різдво з конкурсами, інтерактивом, дискотекою, закусками й напоями.

Висновок: провести незабутньо Новий рік чи Різдво в Києві обійдеться 1 людині на 1-2 доби від 700 грн.

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