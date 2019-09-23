Гігантський дракон, відважні самураї і казкові фламінго: до Харкова їде всесвітньо відомий китайський фестиваль

З 4 жовтня в Харкові стартує міжнародний "Фестиваль гігантських китайських ліхтарів", який вже встиг підкорити 40 країн світу, в тому числі і Україну. Фестиваль буде проходити щоп'ятниці і в вихідні дні на території парку для всієї родини "Літопарк".

Захід з великим успіхом пройшов в Києві та Одесі, а тепер і харків'янам випала можливість прикрасити свій інстаграм яскравими Селфі на тлі унікальних фігур, що світяться. Гостей фестивалю чекають сади панд, оленів і райських птахів, барвисті фігури рожевих фламінго - всього 30 гігантських світових інсталяцій, які розкривають історію та культуру таємничого Китаю. Центральною фігурою виставки стане 40-метровий вогнедихаючий дракон.

Організатори фестивалю пояснюють, що це не запуск небесних ліхтариків, які негативно впливають на навколишнє середовище, а зовсім нешкідливі інсталяції з шовку, що світяться в темряві:

"Над усіма інсталяціями працювали спеціально запрошені фахівці з Китаю, а також команда організаторів фестивалю в Україні. Під час монтажу було використано понад 15 тисяч лампочок і 2,5 кілометрів шовку, а сама установка тривала близько двох тижнів", - розповідає організатор фестивалю Денис Погорілко, керівник компанії Grand Event.

За його словами, рішення провести фестиваль в Харкові обумовлено його успіхом в інших містах країни: "Ми отримали безліч позитивних відгуків від наших гостей і ще стільки ж повідомлень, в яких українці висловили бажання відвідати фестиваль в своєму місті. Дуже сподіваємося, що в Харкові полюблять захід, а Літопарк перетвориться в улюблену фотолокація для дорослих і дітей ".

Фестиваль триватиме до 3 листопада. Крім світлових інсталяцій гостей фестивалю чекає захоплююча шоу-програма, виступи українських та китайських артистів, фаєр-шоу, тематичні майстер-класи, а також можливість продегустувати страви традиційної китайської кухні і побувати на справжньому чайної церемонії.

Вхідний квиток на фестиваль коштуватиме для дорослих 150 гривень, дитячий від 7 до 14 років - 100 грн, для дітей до 7 років - безкоштовно.

Де: Літопарк, вул.Сумська, 81 (парк Горького)

Час роботи: 18.00- 23.00

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