Дорогой викингов: лучшие круизы по Норвегии

С приближением тепла – самое время отправляться в плаванье по норвежским фьордам. Точь-в-точь, как это делали в древность викинги, совершая набеги на далекие земли.

Круизы по Норвегии в последние годы становятся все более популярными.

Вариантов множество – можно путешествовать на небольшой яхте или огромном лайнере. Путешествие может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Может включать одну лишь Норвегию или повторить весь путь викингов до самой Великобритании.

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Как отправиться в круиз

Пакетные круизы обычно легко приобрести через многочисленные турагентства. Как правило, круизы стартуют из Гамбурга (Германия), Амстердама (Нидерланды) или Копенгагена (Дания).

Дешевые авиабилеты в эти города легко и удобно найти на aviasales.ua.

Уже на судне заботы остаются позади, обычно в стоимость круиза входит питание и другие дополнительные сервисы. Остается лишь любоваться красотами с палубы и гулять по городам, куда судно будет заходить по пути.

Самые популярные маршруты

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Во время круизов по Норвегии путешественники, как правило, могут увидеть красивые прибрежные северные городки – Берген, Ставангер, Олесунн, Трондхейм. В некоторые маршруты включена даже столица Норвегии – Осло. Количество городов варьируется в зависимости от маршрута и продолжительности круиза.

Но гвоздь программы, разумеется, знаменитые фьорды, виды на горные вершины, сверкающую водную гладь и изумрудную зелень склонов. Самые популярные из фьордов – Согнефьорд, Ослофьорд и Хардангерфьорд.

Лучшее время отправляться в круизы по Норвегии – с мая по сентябрь. В другое время может быть довольно холодно. Кроме того, из-за погодных условий могут возникнуть проблемы и передвижением.

Самые короткие круизы обычно длятся не менее 6-7 дней.

В таком случае маршрут может пролегать через городок Флам, Согнефьорд, Ставангер, Кристиансанн и Осло.

pixabay.com

Еще один короткий вариант с отправлением из Амстердама – путь через Эйдфьорд, Хардангерфьорд, Олден, Нордфьорд и Берген.

Конечно, больше впечатлений оставляют более длинные маршруты, которые длятся почти две недели, а то и дольше.

Тогда можно за раз увидеть Эйдфьорд, Хардангерфьорд, Берген, Молде, Трондхейм, Хоннингсвог, мыс Нордкап, Олесунн, Скельден, Согнефьорд и Ставангер.

Длинные круизы зачастую включают также Исландию и Великобританию. Это дает возможность почувствовать себя настоящим викингом и увидеть еще больше красот за примерно те же деньги.

Но для такого путешествия потребуется дополнительно получить британскую визу.

Зато в пакет войдут исландские фьорды, Рейкьявик, а также шотландские городки Леруик и Инвернесс.

Впрочем, чтобы увидеть норвежские фьорды не обязательно ехать в круиз.

Дешевые авиабилеты в Берген или Осло легко найти на aviasales.ua. И уже оттуда проложить маршрут в любую точку Норвегии.

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