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До Одеси на вікенд: 5 причин відвідати місто біля моря у червні

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Як і кожне місто, Одеса має свій неповторний характер. Вона завжди різна, часом непередбачувана і не схожа на себе вчорашню. Може здатися, що минулого літа ви дослідили її повністю, а до ваших фотооб’єктивів потрапили всі архітектурні родзинки і популярні івенти. Однак минув рік, і Південна Пальміра знов кличе в гості. Вона вкотре готова дивувати найвибагливіших гостей.

До Одеси на вікенд: 5 причин відвідати місто біля моря у червні

Borjomi Fest

Кого зацікавить: тих, хто намагається розгадати характер Одеси, а також меломанів, шанувальників танцювальних батлів і поціновувачів грузинської кухні.

15 червня у парку Перемоги відбудеться Borjomi Fest. Одеситів і гостей міста чекатимуть запальний грузинський гурт Mgzavrebi, каруселфі з можливістю записати відео 360°, VR-серфінг для фанатів сучасних технологій і музичний стенд із боржомі-барабанами, де кожен зможе створити свою неповторну мелодію.

Borjomi Fest відбудеться в Одесі вже втретє. Цього року він присвячений характеру міста. Кожен охочий зможе визначити типові одеські риси і на основі відповідей створити "карту характеру" свого міста.

Також на фестивалі працюватимуть кілька фотозон. На одній із них ловити характер і емоції гостей буде спеціальний фотограф-портретист. Готові світлини розмістять на спеціальному панно, і вже ввечері кожен охочий зможе забрати свій знімок на пам’ять.

Міська скульптура

Кого зацікавить: фотографів і любителів квестів.

"MORE BOOKS, LESS FEAR" (з англ. "Більше книг, менше страху") — ці слова викарбувані на кам’яній брилі, де вмостилася бронзова людина зі стосом книжок. Автор чотириметрового пам’ятника — відомий одеський скульптор Михайло Рева.

До Одеси на вікенд: 5 причин відвідати місто біля моря у червні

У березні 2019-го скульптуру встановили поруч із будівлею Одеської національної наукової бібліотеки. Порахувати кількість книжок у стосі, знайти секретне слово на сторінці однієї з них і зробити селфі поруч зі скульптурою — зараз це важливі пункти у програмі гостей міста.

Тим, хто обожнює чотирилапих, сподобається проект "Одеські коти". Їхні прототипи — легендарні коти і кішки, які стали талісманами міста. Приміром, на розі вулиць Торгової і Садової оселилася скульптура кішки-рекордсмена у важкій вазі — 18-кілограмової Базарини, а неподалік Ланжерона — Чилік, найстаріший кіт на пляжі. Наймолодша скульптура — кішка Софа, яка з’явилася біля пам’ятника Дюку у квітні 2019-го.

Ще один незвичайний об’єкт — неонова інсталяція "Мур-Мяу", яка вмикається автоматично з настанням сутінків. Поява у міському просторі такої інсталяції нагадує одеситам і гостям міста про любов, радість і спокій.

Арт

Кого зацікавить: небайдужих до мистецтва.

До 16 червня в Одеському художньому музеї відбувається виставка "Суворі і стильні". Вона присвячена періоду хрущовської відлиги. Відвідувачі побачать в експозиції роботи Олександра Ацманчука, Теофіла Фраєрмана, Олександра Токарєва і Дмитра Жилінського.

Грецький парк

Кого зацікавить: цінителів грецької культури, ландшафтних дизайнерів і всіх, хто стежив за переродженням Лунапарку.

Туристів чекає сюрприз: можливість відвідати Грецький парк на схилах Приморського бульвару. Його створили на місці старого Лунапарку. На території облаштували алеї і тераси для прогулянок, дитячу розважальну зону і арт-простір. Сьогодні парк прикрашають копії давньогрецьких скульптур, сучасне освітлення, стилізовані сходи з пандусами і паркові меблі. Родзинка локації — дволикий фонтан "Начало начал", створений відомим скульптором Михайлом Ревою.

До Одеси на вікенд: 5 причин відвідати місто біля моря у червні

Світлові гойдалки

Кого зацікавить: дітей і тих, хто відчуває себе дитиною

На Грецькій площі і в парку ім. Тараса Шевченка з’явилися гойдалки-балансири для дітей і дорослих. Їхня фішка — LED-підсвітлення, яке дозволяє грати у такий собі пінг-понг: гойдалки змінюють колір залежно від дій людей, які ними користуються. Подібних майданчиків в Україні немає, тож світлові гойдалки заслуговують на звання нового визначного місця Одеси.

До Одеси на вікенд: 5 причин відвідати місто біля моря у червні

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Шилова Ксения
Шилова Ксения
Спаcибo всем тeм, ктo пoказал мнe сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁qszgzr8 Простo пpoйдя опрoс полyчила почти пoлyгoдoвую зapплaту)) Пользуйтеcь, покa eщe есть возможноcть=)
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