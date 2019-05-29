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Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

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На території навколо Чорнобильської атомної електростанції почали мешкати рідкісні види тварин, які в інших куточках планети практично вимерли через людей.

Відповідні фото і аналіз ситуації в районі ЧАЕС публікує The Guardian.

Відзначається, що автор статті побував в Білорусі, на території неподалік від української АЕС, яка теж серйозно постраждала після катастрофи і до недавнього часу була закрита для відвідування.

Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

Як відомо, внаслідок вибуху постраждали 2600 квадратних кілометрів української землі і 2100 кв. км в Білорусі.

Білоруська зона ЧАЕС має назву, - Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник.

Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

На заповідній території зараз через відсутність людей і заборону на полювання вільно бродять ведмеді, вовки, бізони, можна побачити представників 231 видів птахів. Замість лелек, горобців і граків все частіше зустрічаються рисі і білохвості орлани.

Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

Цікаво, що останні вважають за краще селитися поруч з водоймами, але стали пристосовуватися до брудних полях, - судячи з усього, щоб уникнути суспільства людей.

Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

"Серед зруйнованих стін Дроники (покинуте білоруське село на 232 жителя, - ред.) і провисших дахів, повалених зборів і сараїв, заповнених урожаєм, що гниє, - і в більш широкому заповіднику - ми бачимо рух вперед до світу без людей", - йдеться в повідомленні .

Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

Поки не зовсім зрозуміло, як радіація впливає на тварин, у деяких з них спостерігаються ознаки мутації, проте, вони розмножуються, вільно живуть, створюють цілі популяції, зараз це єдине місце в Білорусі, де число звірів збільшується, а не зменшується.

Нагадаємо, раніше іноземець зробив дивовижні фотографії в самій Прип'яті.

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Ефимова Аня
Ефимова Аня
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