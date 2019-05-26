ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Місця

Черга на Еверест: що там діється, фото

1.3тЧитати матеріал російською

Уряд Непалу піддається серйозній критиці в зв'язку з безпрецедентно великим числом дозволів на скелелазіння, внаслідок чого на Евересті в чергах померли вже 10 осіб.

Альпіністи змушені стояти в умовах браку кисню, чекаючи своєї черги зійти на вершину гори, що призводить до серйозних наслідків.

Відзначається, що 44-річний житель Великої Британії Робін Хейнс Фішер став вже 10 людиною, яка за останні 9 днів загинула на вершині найвищої гори світу.

Він знаходився в так званій "зоні смерті", де критично низький рівень кисню, - чоловік помер вже коли спускався.

Цікаво, що всього за кілька днів до своєї смерті чоловік скаржився в соціальних мережах і розповідав, що змінив плани, аби не потрапити в "смертельні черги".

"На єдиному маршруті до вершини затримки, викликані багатолюдністю, можуть виявитися фатальними, тому я сподіваюся, що, вирішивши піти 25-го, я опинюся в оточенні меншого числа людей", - писав турист із Британії.

Дивіться на фото, що зараз твориться на Евересті:

Черга на Еверест: що там діється, фото

AFP/Getty Images

Черга на Еверест: що там діється, фото

Instagram

Нагадаємо, раніше в мережі поділилися порадами, які будуть надзвичайно корисними при поїздці в Діснейленд.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ефимова Нина
Ефимова Нина
Мoя благодарноcть тeм, ктo показaл мнe сайт http://difimas.com/5tsk7n Пpостo пpойдя oпpoс полyчила почти пoлyгoдoвую заpплату)) Пользуйтeсь, покa ecть вoзмoжнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки