Черга на Еверест: що там діється, фото

Уряд Непалу піддається серйозній критиці в зв'язку з безпрецедентно великим числом дозволів на скелелазіння, внаслідок чого на Евересті в чергах померли вже 10 осіб.

Альпіністи змушені стояти в умовах браку кисню, чекаючи своєї черги зійти на вершину гори, що призводить до серйозних наслідків.

Відзначається, що 44-річний житель Великої Британії Робін Хейнс Фішер став вже 10 людиною, яка за останні 9 днів загинула на вершині найвищої гори світу.

Він знаходився в так званій "зоні смерті", де критично низький рівень кисню, - чоловік помер вже коли спускався.

Цікаво, що всього за кілька днів до своєї смерті чоловік скаржився в соціальних мережах і розповідав, що змінив плани, аби не потрапити в "смертельні черги".

"На єдиному маршруті до вершини затримки, викликані багатолюдністю, можуть виявитися фатальними, тому я сподіваюся, що, вирішивши піти 25-го, я опинюся в оточенні меншого числа людей", - писав турист із Британії.

Дивіться на фото, що зараз твориться на Евересті:

AFP/Getty Images

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Нагадаємо, раніше в мережі поділилися порадами, які будуть надзвичайно корисними при поїздці в Діснейленд.

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