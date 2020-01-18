"БДСМ, шансон і пекло на колесах": журналіст поділився криком душі про поїздку на Драгобрат

Український журналіст Федір Попадюк написав розгромний блог, в якому жорстко розкритикував внутрішній туризм в Україні. Поділитися криком душі його спонукала поїздка на гірськолижний курорт Драгобрат на початку січня 2020 року.

Журналіст зробив висновок, що туризм в нашій країні "розвивається за слоганом "Здохни або помри", а власники туристичного бізнесу в Західній Україні замість підтримки національних традицій масово підлаштовуються під відпочивальників і популяризують російський шансон. Колонку Попадюка опублікувала "Українська правда".

колаж

Більшу частину розповіді Попадюк присвятив подорожі в плацкартному вагоні, порівнявши його з "БДСМ-сесією", де "в ролі верхнього виступає "Укрзалізниця", яка карає тебе, змушує страждати і відчувати приниження".

"Скільки б разів я не їздив в плацкарті, я вже змирився з багато чим:

що з тебе вимагатимуть паперовий квиток або з незадоволеним обличчям довго переписувати цифри з електронного;

що в теплу пору року в якості кондиціонера там використовується пластикова пляшка, вставлена в вікно, а в холодну пору року вагон потрібно сприймати як сауну на колесах;

що якщо ти їдеш на верхній полиці і прокидаєшся вночі, ти можеш вирішити, що ти в труні, і частково матимеш рацію;

що замість столика може попастися шматок фанери, а у провідниць іноді такий вигляд, що здається, ніби замість чаю вона хоче запропонувати тобі виделкою в око або розчинну каву "три в одному" і ти не знаєш, що з цього гірше.

Я навіть створив концепцію плацкарта як пекла", – емоційно описав журналіст.

Плацкартний вагон Укрзалізниці Слово і діло

Друга частина "БДСМ-сесії", за його словами, починається в дорозі з Івано-Франківська на Драгобрат.

"Тобі потрібно відбитися від зграйки бомбил біля вокзалу, знайти касу, купити квиток на автобус, протрястися півтори години, вийти на якійсь незрозумілій станції, дочекатися наступного автобуса, забитого під зав'язку, проїхати ще годину, але вже стоячи, доїхати до Ясині, сісти на вбитий "пиріжок" без будь-якої системи амортизації і ще пів години протрястися гірським бездоріжжям, попутно отримуючи легкі каліцтва внутрішніх органів", – продовжив Попадюк.

Що стосується самого курорта, в автора склалося враження, що "Драгобрат розвивається кудись не в той бік, якщо взагалі розвивається".

"Замість того, щоб робити акцент на традиції, красиво подавати їх і загортати, залучати туристів карнавальністю та обрядовістю, там нібито вирішили підлаштуватися під "понаїхавшого" туриста без претензії на традиційні вишукування і поводитися так, як йому буде комфортніше", – з сумом відзначає Попадюк.

Драгобрат skitours.com.ua

Він також порівняв Драгобрат із курортами Азовського моря через тотальну русифікацію.

"Ти точно не очікуєш, що в твоїх вухах Драгобрат буде віддаватися якою-небудь Кирилівкою або Мелітополем. Тому що коли ти опиняєшся на самому верху, то чуєш як з практично будь-якого закладу громадського харчування грає якщо не російськомовний реп, то російськомовний шансон. Якщо пощастить, можна почути американські різдвяні пісні з одного-двох хіпстерскіх закладів, які зовні мало чим відрізняються від київських хіпстерскіх закладів. За тим винятком, що в київських офіціанти тобі усміхаються, говорять з тобою українською, навіть якщо ти спілкуєшся російською, а кальянів там ніколи і в помині не було. І якби не вигляд на гори і ліси, епізодичні колиби з написом "Гуцульська кухня", рідкісні частівки в дусі "Тьоща, дай, дай на машину", і говір деяких місцевих, чия українська іноді звучить як польська, то ти взагалі не здогадався б, що ти в Карпатах. Заміни море на гори, зиму на літо – і привіт, Бердянськ", – підсумував журналіст.

Блог Попадюка викликав гучну дискусію в мережі. Частина українців підтримала його, підкресливши, що з таким низьким рівнем інфраструктури і комфорту та високими цінами краще їхати в Румунію, Польщу чи Словаччину. Інші ж зійшлися на тому, що автор, швидше за все, навіть не намагався отримати позитив від поїздки.

Скріншоти під колонкою на УП

Скріншоти під колонкою на УП

Скріншоти під колонкою на УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2018 року на Драгобраті туристку переїхали ратраком.

Раніше гірськолижний курорт втрапив у скандал через те, що місцевий медпункт змусив туристів заплатити 500 грн за першу допомогу потерпілій під час відпочинку дитині.

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