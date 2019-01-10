Когда вокруг холод и черно-белый пейзаж, так хочется оказаться там, где тепло, а еще лучше – жарко. В идеале – в тропиках. Попасть из зимы в лето сегодня - не проблема.

Проблемы начинаются позже, когда наши туристы и бизнесмены, бездумно спланировавшие свои путешествия и командировки в жарких странах, подвергают себя рискам, которые потом некому вылечить дома. Внешне благополучный мир тоже полон сюрпризов и неожиданностей.

Например, в Испании и Португалии, где многие любят отдыхать, сейчас эпидемия лепры (проказы), той самой, страшной "средневековой" болезни. Вот почему, планируя поездку в жаркую страну, важно подготовиться к ней с умом. Не так давно я проходила в Индии (Belagavi Medical Science Institute) курс тропической дерматологии. И, кроме ценных для врача знаний, получила боевую закалку экстримом тропической страны. Так что теперь на правах "бывалого" могу давать советы и рекомендации. Итак, что важно знать всем, кто отправляется в путешествие в тропики (а это Индия, Таиланд, Цейлон, Египет, Вьетнам, Сейшелы, Мексика, Кения и другие популярные направления).

Планируйте поездку в сухой (без дождей) и максимально нежаркий сезон. Тогда у вас не будет сложной акклиматизации.

Сделайте прививку от гепатита А минимум за две недели до поездки и не экономьте на медицинской страховке.

Договоритесь заранее со знакомым доктором о возможности консультации онлайн с оплатой по возвращении (это заблуждение, будто консультирование – пустяковое дело). Таким образом, в случае чего, вы сможете сэкономить немало средств и выиграть время.

Возьмите с собой 6-10 пар дешевых бежевых носков, которые можно выбросить в конце дня, тогда вас не застанет врасплох предложение разуться. В Индии, как впрочем, и в Китае, и в других восточных странах босиком принято ходить везде – в любом помещении, в храмах и пр.

Накануне путешествия покройте ногти на ногах и руках лаком, но делайте маникюр/педикюр за 3-4 дня до отъезда, не впритык, чтобы микроповреждения успели эпителизироваться. По вечерам после душа обязательно смазывайте стопы антимикотиком (противогрибковым гелем). Береженого Бог бережет.

Не советую ни в деловую, ни в туристическую поездку брать с собой в Индию платья, шорты, юбки, майки и туфли на каблуках. Скорее всего, вы их ни разу не наденете. Лучшая одежда для женщин - свободные брюки/леггинсы и длинные туники. Их всегда можно откопать дома в шкафу или купить за недорого на месте.

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7. Захватите с собой несколько тонких цветных шарфов. Под ними всегда можно укрыться от любопытных глаз, от солнечного зноя, от москитов, от дующих в уши вентиляторов и спокойно передвигаться в толпе. Головные уборы в Индии не носят. В местах большого скопления людей накройтесь платком и избегайте прямого контакта глаза в глаза. Так вы будете чувствовать себя комфортней.

8. Отмечайте, как приветствуют вас, и просто повторяйте жесты. Улыбайтесь с самого утра и до отхода ко сну. Не фотографируйте все, что вам вздумается. Очень внимательно наблюдайте за реакцией и спрашивайте разрешения сделать фото.

9. Лучшие туфли для женщин здесь те, которые мы называем "мыльницами". Закрытые мокасины тоже подойдут. Их легко можно отмыть вечером от красной пыли, земли и грязи. Они мгновенно высохнут. Оба варианта намного лучше шлёпанцев и вьетнамок – безопаснее терпеть жару и не обувать открытую обувь.

10. Повсюду носите с собой бутылку антисептика и салфетки.

11. Куда бы вы ни шли, берите с собой бутилированную воду, не экономьте на ней и не пейте ничего, кроме нее. Но не покупайте воду на улице или рынке. Даже после чистки зубов полощите рот только покупной питьевой водой. Советую отказаться от чая и кофе в уличных кафе. Любой напиток может быть приготовлен на неочищенной воде.

12. По поводу еды. Вариантов в Индии два: или вы ничего не едите, или находите самый дорогой ресторан (все равно он будет в 3-4 раза дешевле, чем в Европе) и заказываете максимально пропаренное и прожаренное блюдо. Протирайте столовые приборы антисептиком (желательно незаметно). Приходите в ресторан со своей бутылкой воды. Не стоит рисковать и перекусывать экзотическими блюдами в придорожных кафе. Несмотря на XXI век, холодильники есть далеко не в каждом из них. Кстати, помидоры, яйца, бананы и ещё что-то у них не принято хранить в холодильнике. Отдельная тема - фреши и соки. Употреблять их рекомендую только тем, кому везет в рулетку. Лёд во фреши, как правило, добавляется из нефильтрованной воды, а разливаются напитки в маленькие кулечки.

13. Не рекомендую покупать фрукты на рынках, но если все-таки решились, выбирайте максимально целые, без повреждений кожуры. Если вы гастротурист, вам, скорее всего, не сюда. И я бы не брала с собой в тропики детей. Хотя, конечно, это личный выбор каждого.

14. В сухой сезон кожа под здешним солнцем очень пересыхает, поэтому перед поездкой важно продумать состав косметички. Меня очень выручали одноразовая увлажняющая тканевая маска Filorga, легкий питательный крем с SPF 30-50, восстанавливающий цикапласт (бальзам) для губ La Roche-Posay и солнцезащитные очки.

15. Рекомендую в поездке обойтись без посещения парикмахерских и салонов. И без парфюмерии. Запахи привлекают самых агрессивных москитов.

16. Состав аптечки. Непременно захватите с собой антигистаминные (противоаллергические) препараты, антисептики (спирт не пропустит таможня), пластыри. Арсенал помощи при пищевых отравлениях: церукал в ампулах (противорвотое средство), фталазол, ферменты, много сорбентов, альфа нормикс (перекрывает отравления, дизентерию и прочую кишечную гадость), контрикал (лечит острый панкреатит и останавливает кровотечения), антибиотик широкого спектра азитромицин, ацикловир (противовирусный крем). А также: шприцы, бинт, маски, бахилы, жаропонижающее, анальгетики, стероидный крем, антимикотик, гель с антибиотиком. Не забудьте лекарства от ваших хронических заболеваний – в тропиках они могут обостриться. Еще не помешает препарат делагил, если регион, куда вы едите, неблагополучный по малярии. Пригодятся фумигатор и репелленты.

17. Единственная проблема, к которой я не нашла решения - это переход через дорогу. Пешеходных переходов в Индии нет. Движение всех видов транспорта и животных - хаотичное, левостороннее. Все одновременно непрерывно сигналят. Все, что остается – ждать, не торопиться, изучать происходящее, пристроиться к группе местных и вместе с ними переходить дорогу.

18. Не провоцируйте ни людей, ни животных. Приготовьтесь созерцать, размышлять и смотреть вокруг широко открытыми глазами. Индия, как, впрочем, и весь Восток, не для потребления, не для аналитики. Она для созерцания и удивления.

19. И самый главный совет, куда бы вы ни ехали – уважайте страну и людей. Это вы к ним приехали, а не наоборот.

Всем приятных и безопасных путешествий!

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