Головна Новини
18 травня • оновлено в 13:57
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Звички пасажирів, які дратують бортпровідників: стюардеси розкрили правду

2.9т
Читати матеріал російською

Стюардеси декількох американських авіакомпаній зізналися, які звички пасажирів їх дратують під час польоту.

Про це пише видання Daily Express.

Звички пасажирів, які дратують бортпровідників: стюардеси розкрили правду

zagranitsa.com

Так, стюардеса авіакомпанії JetBlue розповіла про випадок, коли пара замовила платні напої, а потім заявила, що у них немає грошей:

"Коли прийшов час платити, вони самовдоволено засміялися і сказали, що у них немає грошей для оплати. Вони думали, що це зійде їм з рук, але вони помилялися".

Стюардеса авіакомпанії Delta зізнається, що її дратує, коли пасажири сидять у навушниках під час того, як персонал розносить їжу:

"Тоді вам доводиться повторювати одне й те ж знову і знову".

Звички пасажирів, які дратують бортпровідників: стюардеси розкрили правду

delfi.ee

Інша бортпровідниця заявила, що їй не подобається, коли туристи тикають в неї пальцем замість того, щоб натиснути на кнопку виклику співробітниці над головою:

"Коли подібне трапляється, я забуваю, навіщо спочатку йшла".

Інша стюардеса додає:

"Постійно натискати на кнопку виклику стюардеси егоїстично, адже так персонал може пропустити дійсно важливий виклик, коли іншому пасажирові, наприклад, знадобиться медична допомога" .

Звички пасажирів, які дратують бортпровідників: стюардеси розкрили правду

onliner.by

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стюардеса, яка попрацювала в п'яти різних авіакомпаніях, розкрила небезпеку харчування в літаках.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Travel Журнал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги