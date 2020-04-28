Знайдено спосіб безпечного відвідування ресторанів після коронавірусу

В Іспанії придумали спосіб безпечного відвідування ресторанів після пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Sun. За словами видання, місцеві ресторатори обладнають столики спеціальними пластиковими конструкціями, які допоможуть людям вечеряти та проводити час, не переживаючи за своє здоров`я. Також передбачається, що після зняття карантину відвідувачів будуть зустрічати офіціанти в масках і рукавичках та пропонувати пройти до столу повз інших "ізольованих" гостей.

Фото: thesun.co.uk

Зазначається, що подібні заходи вже прийняли в Леганесі: в одному із закладів міста столики обладнали рамками, виготовленими з матеріалу для захисту кас в місцевих супермаркетах. У свою чергу, влада Мадрида розглядає питання про збільшення відкритих площ, які надаються ресторанам, щоб дозволити їм розмістити відвідувачів максимально віддалено один від одного.

Фото: thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли знову можна буде подорожувати після пандемії коронавірусу.

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