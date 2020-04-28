Головна Новини
29 квітня • оновлено в 01:06
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Знайдено спосіб безпечного відвідування ресторанів після коронавірусу

820
Читати матеріал російською

В Іспанії придумали спосіб безпечного відвідування ресторанів після пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Sun. За словами видання, місцеві ресторатори обладнають столики спеціальними пластиковими конструкціями, які допоможуть людям вечеряти та проводити час, не переживаючи за своє здоров`я. Також передбачається, що після зняття карантину відвідувачів будуть зустрічати офіціанти в масках і рукавичках та пропонувати пройти до столу повз інших "ізольованих" гостей.

Знайдено спосіб безпечного відвідування ресторанів після коронавірусу

Фото: thesun.co.uk

Зазначається, що подібні заходи вже прийняли в Леганесі: в одному із закладів міста столики обладнали рамками, виготовленими з матеріалу для захисту кас в місцевих супермаркетах. У свою чергу, влада Мадрида розглядає питання про збільшення відкритих площ, які надаються ресторанам, щоб дозволити їм розмістити відвідувачів максимально віддалено один від одного.

Знайдено спосіб безпечного відвідування ресторанів після коронавірусу

Фото: thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли знову можна буде подорожувати після пандемії коронавірусу.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Тег
відпочінок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавирусу.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги