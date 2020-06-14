За що можуть не впустити в іншу країну: названі основні причини

В Україні 15 червня планується відкрити міжнародне авіасполучення з низкою країн. Першими з них можуть стати Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина і Кіпр. При цьому відновлення авіаперельотів зовсім не означає, що українці вільно зможуть потрапити в бажану країну.

Через пандемії коронавируса в багатьох державах планується введення додаткових заходів контролю при перетині кордону іноземним громадянином. Крім того, за дотриманням вже звичних запобіжних заходів при паспортному контролі також очікувано будуть стежити ретельніше. OBOZREVATEL розповідає, що може послужити причиною для відмови в'їзду в країну для українців.

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паспорт

Перше, що варто перевіряти перед поїздкою за кордон – стан паспорта. По-перше, для в'їзду практично в будь-яку країну необхідно, щоб був запас терміну дії документа не менше, ніж півроку на момент відвідування.

Також варто досліджувати зовнішній стан закордонного паспорта – він не повинен бути пошкодженим, потертим. Потрібно стежити за тим, щоб з першої сторінки не відходила ламінуюча плівка, а також не було пошкоджень фотографії або візи. Також важливо звертати увагу на штампи про в'їзд і виїзд в інших країнах (відсутність одного з них може стати проблемою при наступній подорожі.

інформатор

Страхування

Медична страховка повинна бути у кожного туриста. Ви можете придбати її безпосередньо на період поїздки, або ж довгостроковий варіант. Так, найчастіше страховка – суто формальність, проте без неї неможливо отримати будь-яку візу. Під час паспортного контролю страховку можуть перевірити в будь-який момент, і якщо її не виявиться – у в'їзді в країну вам відмовлять.

В Європі, а особливо країнах Балтики і Скандинавії наявність страховки перевіряють в аеропорту практично у кожного туриста.

Turisto.com

Відмітки недружніх країн

Візова історія є важливим фактором для дозволу або відмови на в'їзд іншу державу. Так, іноді штампи про відвідування деяких країн можуть ускладнити подальшу поїздку, або взагалі стати причиною для заборони на в'їзд.

Наприклад, після відвідування єгипетських курортів (за винятком півострова Синай), практично неможливо потрапити до Ізраїлю. І навіть якщо вам пощастить і вас пропустять в країну, перед цим ви пройдете тривалий і складний допит.

Таких випадків досить багато: відвідавши Абхазію або Південну Осетію – швидше за все, вам відмовлять у в'їзді до Грузії. Відвідавши Азербайджан, у вас можуть виникнути складнощі з поїздкою до Вірменії (або навпаки). Чи не "дружні" між собою Греція і Північний Кіпр, Іран і США.

poland2day.com

Штрафи і аліменти

Штрафи та ухилення від сплати аліментів або інших виплат є також важливим критерієм на кордоні. При чому у випадку з великими заборгованостями вас, швидше за все, не просто не впустять в іншу країну, але і не випустять навіть з України. Тому важливо перевіряти всі банківські операції, рахунки і стежити за тим, чи всі заборгованості погашені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з п'ятниці, 5 червня, відновилося авіасполучення, в рамках якого регулярні рейси знову здійснюються в межах країни.

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