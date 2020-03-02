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2 березня • оновлено в 14:28
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Як захиститися від коронавірусу в літаку: названі ефективні способи

1.4т
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Професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс назвала дезінфікуючі вологі серветки ефектним способом захисту від зараження коронавірусом на борту літака.

Про це експерт розповіла в коментарі виданню Independent.

Як захиститися від коронавірусу в літаку: названі способи

arnapress.kz

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Рейнольдс рекомендує мандрівникам ретельно протирати серветками поверхні, з якими стикаються їх руки: підлокітник, столик і стіни. А ось на сидіння в літаку експерт рекомендує туристам надягати спеціальні чохли, які можна брати з собою на борт.

Також, на думку професора, допоможе захиститися від зараження вірусом і часте миття рук водою з милом або використання гелю-антисептика.

"Дослідження показали, що антисептики для рук і дезінфікуючі серветки ефективні проти бактерій та вірусів, які знищити набагато складніше, ніж коронавірус",каже Рейнольдс.

Як захиститися від коронавірусу в літаку: названі способи

postila.ru

Крім того, експерт зазначає, що маски для обличчя і рукавички не є ефектним способом захисту від вірусу в зв'язку з тим, що люди використовують їх неправильно.

Також Рейнольдс зазначає, що ризик зараження під час польоту дуже низький.

Як захиститися від коронавірусу в літаку: названі способи

forumdaily.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

  • 1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію і Люксембург.

  • В Італії число загиблих різко зросло до 34 осіб.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Коронавірус
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