Як виглядає найпопулярніший оглядовий майданчик в Туреччині: на цьому даху знімали фільм про Джеймса Бонда

Українські тревел-блогери Оля Манько та Макс Узол показали одну з найоригінальніших туристичних локацій у Стамбулі (Туреччина). Оглядовий майданчик Buyuk Valide Han знаменитий тим, що там знімався один з фільмів "бондіани" – "007: Координати "Скайфолл".

Так, саме по цьому даху багатоповерхівки Джеймс Бонд, якого зіграв актор Деніел Крейг, мчався на шаленій швидкості на мотоциклі у знаменитій сцені "Скайфоллу". Про це повідомила пресслужба Нового каналу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ведучі розповіли, що дах будівлі Buyuk Valide Han є однією з найпопулярніших туристичних локацій Стамбулу. Вхід туди вартує трохи більше 200 грн за двох.

"Коли ми піднялись нагору, то почалася якась ахінея. Виявилося, що дах не можуть поділити між собою дві компанії – чоловік з однієї з майстерень та власники кафе, яке знаходиться в будівлі. Обидва нас засікли і почали розбірки, хто з них братиме з нас гроші. Врешті ми все ж заплатили 50 лір (210 грн) за двох і потрапили на дах. Це було схоже на якийсь турецький серіал", – поділилася Ольга Манько.

За словами тревел-блогерів, вид на Стамбул з майданчика і справді відкривається чарівний. До того ж, туристи так прагнуть туди потрапити не лише задля крутого кадру.

"Виявляється, що саме тут знімала свій кліп на пісню Rock in the Roof румунська співачка Inna. А ще по цьому даху їхав Джеймс Бонд з фільму "007: Координати "Скайфолл". Уявіть собі, яка це історична локація", – додали телеведучі.

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