Як відпочити на Мальдівах за ціною Туреччини: поради телеведучого

Які перші асоціації виникають, коли чуєте про відпочинок на Мальдівах? Напевно - чистий білий пісок, пальми, бунгало і дуже дорогий лакшери-відпочинок в повному неробстві ... А ось і не тільки!

Кілька тижнів тому звідти повернувся Олександр Педан. Зі своїм незмінним компаньйоном по серф-турам Серафимом він підкорював місцеві хвилі. А заодно дізнався, як недорого відпочити на Мальдівах. Своїми знаннями ведучий ділиться з читачами OBOZREVATEL Travel.

Переліт. шукайте знижки

ідпочинок на Мальдівах можливий за ціною Туреччини або Таїланду. Головне – зловити дешевий переліт. У нас це вийшло. Ми взяли акційні квитки приблизно за п'ять місяців до вильоту, вони обійшлися у 300 доларів на одного туди і назад. Уся дорога зайняла приблизно добу. При цьому в Дубаї у нас була пересадка з 12-годинним проміжком між рейсами. Тож ми і там змогли трохи погуляти.

Житло і харчування: вибирайте серф-кемп

Школи серфінгу – це ідеальний варіант для таких як ми – тих, хто не женеться за лакшері-проживанням і хоче активно відпочити. Житло у хостелі з простим триразовим харчуванням і вивозами на пляжі нам обійшлися у 100 доларів/доба. Але, зазначу, школа розташована не на туристичному острові, а на так званому локальному, де живуть місцеві жителі.

На цьому ж острові, окрім іншого, розташовувалися порт, рибна фабрика, сміттєспалювальний завод, в'язниця і наркодиспансер. Та при цьому нас оточували добродушні, позитивні і привітні люди. Мені такий колорит значно більше до душі, ніж ті самі пальми, бунгало і цілковита нудота.

Сувеніри, фрукти і споти

Як не прогадати при покупці сувенірів? Усе просто – шукайте їх на локальних островах. Недалеко від нашої школи був магазинчик із невеличким власним цехом. Господар і його дружина малювали всілякі малюнки на футболках, продавалися магнітики, іншы сувеніри.

Я там купив ексклюзивну футболку, на якій просто при мені був намальований пляж, де ми каталися. Вона обійшлася у 10 доларів. Думаю, на туристичному острові така ж коштувала б разів у п'ять дорожче.

Ще кілька порад та фактів

1) Фрукти купуйте у столиці після прильоту. На локальних островах вони обійдуться на порядок дорожче.

2) Якщо говорити про серф, шукайте безкоштовні споти – пляжі для катання. На Мальдівах вони є, і нас вивозили саме на такі. На туристичних островах пляжі для тих, хто не живе в місцевих готелях, платні.

3) Сонцезахисний крем з максимальним захистом - must have в багажі. На островах дуже активне сонце, обгоріти можна за лічені хвилини.

4) Тут заборонений алкоголь, в магазинах ви його не знайдете, тільки в лакшери-готелях і за великі гроші.

5) Весь транспорт тут або водний, або повітряний. Між островами ходять катери-маршрутки - повільні і без зручностей, аналоги наших "Богданів". Місце в них обійдеться в 1 долар. Можна покататися і на таксі. Такий катер швидше і комфортніше, але дорожче. Нам обійшовся в 30 доларів.

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