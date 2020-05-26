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26 травня • оновлено в 20:25
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Як вести себе на пляжі, щоб не заразитися коронавірусом

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Пляжі в містах та на курортах вже готують до літнього сезону, але тепер відпочиваючим доведеться дотримуватися деяких правил.

Про те, як правильно дотримуватися заходів безпеки, щоб не заразитися коронавірусом пише "Рамблер".

Як вести себе на пляжі, щоб не заразитися коронавірусом: експерти дали поради

pexels.com

Головним залишається дотримання дистанції між відпочиваючими. Не можна збиратися натовпами в одному місці. Краще вибирати місця подалі від інших людей. Перебуваючи у воді, теж важливо дотримуватися дистанції.

Як вести себе на пляжі, щоб не заразитися коронавірусом: експерти дали поради

pexels.com

Як пише видання, безпечніше гуляти по пляжу, а не лежати на сонці. Якщо людина довго перебуває на одному місці, ризик заразитися більше.

Як вести себе на пляжі, щоб не заразитися коронавірусом: експерти дали поради

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Іспанії знайшли спосіб, як захистити туристів на пляжах від коронавірусу за допомогою штучного інтелекту. На одному з пляжів міста Фуенхірола встановили спеціальні датчики для забезпечення соціального дистанціювання.

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Автор
Марія Дідик
Теги
пляжи подорожі туризм
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