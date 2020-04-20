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20 квітня • оновлено в 18:15
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Як подорожувати після карантину: для туристів можуть ввести особливі документи

3.4т
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Для подорожей по світу після закінчення пандемії коронавируса можуть знадобитися особливі документи, що доводять, що у туристів відсутня COVID-19.

Такий прогноз озвучили ряд туристичних організацій в Європі, а також деякі авіакомпанії, пише The Sun.

Так, зокрема Мадридська асоціація готельєрів (AEHM) розглядає можливість введення сертифіката "Готелі без COVID-19" (COVID-19 Free Hotel), що гарантує, що ні гості, ні персонал не заражені. На даний момент уявлення про практичне застосування такого документа відсутні.

Для туристів можуть ввести особливі документи після карантину

телеграф

У Великобританії в свою чергу обговорюється застосування так званого "паспорта імунітету", в якому буде міститися інформація про наявність антитіл до коронавірусу. І тільки при наявності такого документа можна буде перетнути кордони королівства.

Крім того, передбачається, що деякі заходи, які були прийняті низкою авіакомпаній і готельних мереж, триватимуть і після спаду пандемії.

Наприклад, в авіакомпанії Emirates почали в обов'язковому порядку робити пасажирам аналіз крові, який за 10 хвилин показує наявність інфекції.

До того ж на цей момент багато країн вже мали досвід обмеження в'їзду в країну для мандрівників без довідок про стан здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли почнеться туристичний сезон на популярному у світі курорті – Туреччині.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Єва Романова
Теги
Подорожі Європою подорожі
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
введут биологические чипы, а чтобы они не терялись то будут вводить подкожно.
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