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Як контролюватимуть туристів на пляжах при пандемії: відомі подробиці

1.3т
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В Іспанії знайшли способи контролювати дотримання туристами правил поведінки на пляжі під час пандемії коронавірусу.

Про це пише видання The Sun.

Як контролюватимуть туристів на пляжах при пандемії: відомі подробиці

healthcarenewsnetwork.tv

Так, повідомляється, що мер курортного міста Бенідорм Тоні Перез доручив чиновникам розробити план розділення території пляжу на ділянки, щоб віддалити відпочиваючих один від одного. Також буде контролюватися кількість людей.

Як контролюватимуть туристів на пляжах при пандемії: відомі подробиці

fox10tv.com

У Льорет-де-Марі пляжі розділили на сектори для туристів різного віку й соціальних груп. Зокрема, там з'являться спеціальні зони для пенсіонерів, сімей і дорослих без дітей.

Для забезпечення дотримання правил на пляжах будуть працювати більше 30 співробітників служби безпеки.

Як контролюватимуть туристів на пляжах при пандемії: відомі подробиці

ktla.com

А в Таррагоні будуть обмежувати час перебування відпочиваючих на пляжах. Так, час відвідування хочуть скоротити до трьох годин.

Як контролюватимуть туристів на пляжах при пандемії: відомі подробиці

traveller.com.au

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, який вид відпочинку може стати найпопулярнішим після пандемії.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Іспанія
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