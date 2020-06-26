Як безкоштовно відпочити в Італії: туристам запропонували лайфхак

Іноземним туристам запропонували безкоштовний відпочинок в італійському регіоні Молізе, який розташований у двох годинах їзди від Риму.

Так, мандрівники зможуть приїхати в Молізе зі своїми сім'ями і протягом тижня проживати в порожніх будинках і віллах із двома, трьома або чотирма спальними, пише The Sun.

Акцію під назвою Regalati il Molise ("Подаруйте собі Молізе") запустили з ініціативи міської мерії в партнерстві з культурної асоціацією Amici Del Morrutto. Для того щоб стати учасником проєкту, необхідно заповнити спеціальну заявку італійською мовою й де вказати причину свого бажання поїхати в Молізе.

Регіон Молізе в Італії Seldon.News

У регіоні, який запрошує туристів, проживає всього 305 тисяч жителів. Місцевий активіст Енцо Луонго, що став одним з авторів проєкту, розповів журналістам, що багато будинків роками стоять порожніми через те, що їхні господарі переїхали в "багатші райони".

Регіон Молізе в Італії Seldon.News

"Це красиві, але безлюдні села, в яких немає туристичного житла. Тому ми подумали: як можна заохотити людей приїжджати сюди у важкі часи, коли туризм перебуває на рекордно низькому рівні?" – розповів він, додавши, що регіону вдалося зберегти низький для Італії рівень захворюваності коронавірусом.

Регіон Молізе в Італії Seldon.News

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