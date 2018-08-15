Вихідні на День Незалежності-2018: куди поїхати в Україні

У 2018 році День Незалежності України випадає на п'ятницю. А це означає, що в українців буде три вихідних дні - з 24 по 26 серпня.

Традиційно в ці дні по всій країні відбудеться безліч святкових заходів. Але для тих, хто хоче вибратися кудись подалі від дому, OBOZREVATEL підібрав кілька варіантів.

Вихідні - ідеальний час для короткої подорожі pixabay.com

Вікенд на морі

Традиційно до кінця серпня більшість тих, хто збирався в цьому сезоні на море, там вже встигла побувати. Але це зовсім не означає, що вікенд на морі - погана ідея. Особливо напередодні оксамитового сезону, коли виснажливої ​​спеки вже немає, а вода все так само тепла і приємна. Як бонус - в цей час на пляжах стає значно менше туристів, та й ціни теж трохи повзуть униз.

pixabay.com Азовське море

Якщо ви хочете насолодитися виключно пляжним відпочинком - вирушайте на Азовське море. Дістатися туди з боку Запорізької області, наприклад у Кирилівку або на Бердянську косу, не важко. Але можна з'їздити на кілька днів і на Арабатську стрілку - туристичну "перлину" Азовського моря.

До слова, якщо раптом опинитеся в Херсонській області, і у вас буде в запасі день - не полінуйтеся заїхати в біосферний заповідник "Асканія-Нова" або подивитися на українську пустелю - Олешківські піски. У спеку тут пісок прогрівається до 75⁰С, і, кажуть, що на ньому можна навіть яєчню засмажити. А ще тут частенько бувають піщані бурі.

uk.wikipedia.org Олешківські піски

Якщо ж ви хочете провести вихідні біля моря, але з усім можливим спектром туристичних розваг, то ідеальним варіантом для вас стане Одеса. В головному курортному місті України знайдуться варіанти на будь-який смак і гаманець.

pixabay.com Одеса

Можна "вбити двох зайців" і зупинитися в одному із селищ поблизу міста. Так ви встигнете спокійно відпочити на пляжі, а дорога до шумної Одеси відніме менше години.

Прощання з літом у горах

Вважається, що осінь в горах - не найвдаліший час. Безумовно, там красиво, проте погода часто не радує. Але якщо сезон дощів ще не розпочався, то важко придумати щось краще, ніж прощальне літнє сонце в горах. Тим більше що туристична інфраструктура української частини Карпат розвинена добре.

Тут можна з комфортом відпочити, ще встигнути покупатися в гірських річках або озері Молодості у Буковелі. І, звісно, насолодитися всією красою природи. У більшості селищ можна орендувати велосипеди або квардроцикли, покататися на конях або байдарках.

pixabay.com Яремче

А ще на зворотному шляху можна заїхати на день в Івано-Франківськ або Львів - у цих містах вже точно знайдете чим зайнятися.

Але якщо вам до душі відсутність міського шуму, дивовижна природа і старовинні легенди, то ідеальне місце, де можна отримати все це і одразу - озеро Синевир.

Синевир

Легенда свідчить, що дивовижна "перлина" Карпат з'явилася від сліз молодої дівчини Сині, яку розлучили з її коханим Виром. Втім, це лише одна з дивних історій, яку можна почути про це місце.

Вихідні у дивовижних місцях

Якщо вже ми почали говорити по дивовижні місця в Україні, то є ще кілька варіантів маршрутів для вихідних днів. Наприклад, можна відвідати найромантичніше місце в Україні - "Тунель кохання" у селищі Клевань на Рівненщині.

blog.gryniuk.com Тунель кохання

Це місце - феномен, створений природою і промисловістю. По суті, тунель довжиною у 4 км формують дерева і кущі вздовж залізничної колії, які сплелися у формі арки. І зараз у це місце з'їжджаються туристи не тільки з України. Існує навіть повір'я, що кохання пари, яка побувала тут, триватиме вічно.

Якщо ж любовна тема здається нудною, то є і екстремальні варіанти того, як провести вихідні у красивому місці. Наприклад, подивитися на одне з семи природних чудес України - Дністровський каньйон.

funtime.kiev.ua Дністровський каньйон

Його довжина - 250 км, а стрімкі береги в деяких місцях сягають висоти у 250 м над водою. Головна розвага тут - сплави по Дністру на байдарках. І подивитися дійсно є на що - скелі і гроти, водоспади і мальовничі береги.

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