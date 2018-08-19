Оксамитовий сезон-2018: як добре відпочити і не вскочити у халепу

Оксамитовий сезон вважається одним із найсприятливіших періодів для відпочинку. А все завдяки погоді - нестерпної спеки вже немає, але температура повітря все ще досить висока, як вдень, так і вночі.

І, звісно, ніхто не скасовував економічної вигоди відпочинку в цей період - туристичний потік до кінця серпня різко знижується, а разом з ним і ціни.

OBOZREVATEL розповідає детальніше про плюси та мінуси відпочинку на початку осені.

Відпочинок в оксамитовий сезон pixabay.com

Ціни знижуються у два-три рази

В оксамитовий сезон популярністю користуються Єгипет, Греція, Туніс, Іспанія, Ізраїль та інші туристичні напрямки. Але лідерами залишаються Туреччина, Кіпр, Хорватія і Чорногорія. Ціни стартують від $700 за тиждень на двох.

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"Уже з жовтня ціни значно знижуються. Якщо це на економ-готель, то можна заощадити $100. А ось найкращі якісні готелі з хорошим сервісом "скидають" навіть $300-500 за тиждень на двох", - пояснює турагент Ольга Мальцева.

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Загалом деякі готелі можуть знизити ціну вдвічі, а то і втричі. На українських курортах відпочинок в оксамитовий сезон теж обійдеться дешевше. За словами директора Центру розвитку туризму України Володимира Царука, у вересні ціни знижуються на 20-30%.

Спокійний і здоровий відпочинок

Ще одна перевага відпустки в оксамитовий сезон - тиша і спокій на курортах. Оскільки восени починається навчальний рік, потік туристів знижується - діти йдуть до школи, а батьки - на роботу.

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Ще один плюс - погода. На початку осені температура повітря на більшості курортів досягає +25-30⁰С, і це не можна порівняти із сильною спекою в розпал літа. При цьому температура води у водоймах все ще підходить для купання. Втім, перевірити погоду на конкретному курорті перед поїздкою все ж буде не зайвим.

Ще одним плюсом відпочинку восени є велика кількість овочів і фруктів - свіжих і дозрілих.

Вигідний шопінг

Кінець сезону вдалий ще й тим, що більшість магазинів намагаються максимально розпродати товар із літніх колекцій і ліній. А це означає, що знижки можуть досягати навіть 90%, і це чудова можливість заощадити гроші.

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Без гарячих турів

Але є у відпочинку в оксамитовий сезон і деякі підводні камені. Наприклад, фахівці не рекомендують купувати в цей період гарячі тури. Навіть у перевірених турфірмах. Існує ризик залишитися взагалі без відпочинку.

"Бажано все ж отримати договір. Там може бути, наприклад, прописано, що компанія взагалі нічого не відшкодовує в разі скасування туру", - радить юрист Ростислав Кравець.

Крім того, найкраще бронювати путівки на оксамитовий сезон мінімум за півроку - це забезпечить найбільший вибір готелів.