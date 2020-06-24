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24 червня • оновлено в 18:26
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Відпочинок у Кирилівці 2020: у скільки обійдеться й чим будуть дивувати туристів

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Кирилівка – один із найпопулярніших курортів України на азовському узбережжі, розташований у Запорізькій області. Цього літа, коли багато туристів не можуть провести відпустку за кордоном, Кирилівка може стати гідною альтернативою.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці й чим може здивувати туристів курорт на Азовському морі.

Так, селище міського типу Кирилівка ділиться на центральну материкову частину, косу Пересип і Федотову косу. Територіально до Кирилівки також належить мікрорайон Степок і острів Бирючий.

Федотова коса

Федотова коса

kurortazova.net

Відпочинок у Кирилівці: скільки коштує проживання

Тим, хто планує відпочивати з дітьми або літніми батьками, потрібно мати на увазі, що пляжі в Кирилівці глибші, ніж на інших азовських курортах. Крім цього, переглядаючи оголошення або спілкуючись із адміністрацією пансіонатів, уточнюйте, де саме розташовується той чи інший об'єкт.

Перелік місць для розміщення стандартний: мініпансіонати, невеликі готелі, бази відпочинку, приватний сектор. Вибір об'єктів доволі великий: на Кирилівку припадає близько чотирьох сотень баз відпочинку різного "калібру".

Ціни на проживання варіюються від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Вартість ліжко-місця для однієї людини стартує від 150 гривень. Вартість номерів у готелях і базах відпочинку економкласу стартує від 500 гривень на добу.

Приблизні ціни на житло в приватному секторі або готелях економкласу:

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Сайт booking.com

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Сайт booking.com

Стандартний двомісний номер у готелі зі зручностями – від 1200 гривень, "люксові" номери й апартаменти на сім'ю до чотирьох осіб будуть коштувати приблизно 2500-3300 гривень на добу. Ціни на житло в Кирилівці безпосередньо залежать також від віддаленості житла від пляжу, очевидно, що чим ближче до моря, тим дорожче.

Скільки коштує житло в Кирилівці: ціни

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Сайт booking.com

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Сайт booking.com

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Ціни на відпочинок у Кирилівці (актуальні пропозиції на липень)

Сайт booking.com

Розваги в Кирилівці: що відвідати туристам

Епіцентром розваг можна назвати Федотову косу: тут є масштабний аквапарк "Острів скарбів", відомий на всю країну, лунапарки, нічні клуби. Також популярними місцями відпочинку на курорті є дельфінарій "Оскар", кінний театр "Кирилівська січ" і комплекс "Сафарі-парк".

Аквапарк у Кирилівці

Аквапарк у Кирилівці

YouTube

Аквапарк у Кирилівці

Аквапарк у Кирилівці

YouTube

Кінний театр у Кирилівці

Кінний театр у Кирилівці

Vmestezp.org

Кінний театр у Кирилівці

Кінний театр у Кирилівці

Vmestezp.org

Раніше OBOZREVATEL розповідав, де й за скільки можна зняти житло влітку 2020 на курортах Чорного моря. Читайте також про те, чи безпечно відпочивати на популярному чорноморському курорті Залізний Порт.

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Автор
Єва Романова
Теми
відпочинок Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
Азовське море подорожі Україною ціни на відпочинок відпочінок
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