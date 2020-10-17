Ведучий "Орла і Решки" показав, як живуть наркоторговці. Фото

Ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Антон Зайцев показав, як живуть наркоторговці в одному з найбільш злочинних штатів Мексики – Чиваві.

Так, в штаті Чивава живуть найвпливовіші наркоторговці світу – через регіон щорічно проходить близько трьох мільярдів "наркодоларів". Про це OBOZREVATEL розповіла пресслужба Нового каналу.

"Майже стільки ж заробляють Facebook або Netflix. Тільки за минулий рік в штаті відбулося 35,5 тисячі вбивств – так наркоторговці з'ясовують стосунки і встановлюють свій авторитет. Але всі жителі мовчки терплять. Тому що наркокартелі забезпечують зарплатою вчителів, які навчають їх дітей, лікарів, які їх лікують, адвокатів, які захищають, і архітекторів, які будують їм будинки", – зазначив Зайцев.

Команда "Орла і решки" також побувала в найбагатшому районі Чивави і побачила розкішні вілли місцевих наркоторговців.

"Якщо побачите подвійний 12-метровий паркан з колючим дротом, а за ним – віллу, не сумнівайтеся, там живе наркоторговець. Зазвичай вони живуть в районі Аркадас, який неофіційно називають Наркадасом. Інші, звичайні мексиканці, живуть в халупах і отримують зарплату в п'ять доларів в день", – додав ведучий.

Чивава – нетуристичне місто, і гуляти там іноземцям-одинакам рекомендують тільки в центрі.

"В іншому випадку можна стати жертвою частих розборок наркоторговців", – попередив Зайцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда українського шоу "Орел і Решка. Чудеса світу" вирушила до Туреччини, де побувала в найдорожчому особняку країни. Його вартість становить 150 мільйонів доларів.