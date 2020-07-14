В яких країнах можуть провести відпустку українці: оприлюднено список

Куди зараз можна полетіти з України. Апостроф

Станом на 14 липня українці можуть провести відпустку в декількох популярних курортних країнах, серед яких Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія.

Кожна з країн має свої умови в'їзду, обов'язкові до виконання. Так само і українська сторона визначає правила прибуття з цих країн залежно від епідеміологічної ситуації в них (так звані "зелені" і "червоні" зони). Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Міністр також перерахував п'ятірку найпопулярніших туристичних напрямків, де можуть провести відпустку українці і вказав на умови перебування для кожного з них.

Куди можна поїхати у відпустку з України Пілігрим

Туреччина

В'їзд і повернення в Україну без обмежень.

Єгипет

В'їзд – необмежений. Повернення – обов'язкова 14-денна обсервація чи самоізоляція. Уникнути їх можна, надавши негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 після прибуття.

Албанія

В'їзд – необмежений. Повернення – обов'язкова 14-денна обсервація чи самоізоляція, або негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 після прибуття.

Хорватія

В'їзд – 14-денна самоізоляція або негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений протягом останніх 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на паспортний контроль в країні). Повернення – без обмежень.

Чорногорія

В'їзд – без обмежень при організованому прибутті авіатранспортом в умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму країни. Для пасажирів наземного транспорту – обов'язковий негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Повернення – обов'язкова 14-денна обсервація чи самоізоляція, або ж наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 після прибуття.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві закордонних справ дали українцям поради щодо того, як провести відпустку за кордоном у період карантину.