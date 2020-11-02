В Італії введуть нові обмеження через COVID-19: що заборонять

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд введе додаткові карантинні обмеження через зростання кількості заражених COVID-19. Зокрема, влада країни введе заборону на поїздки в регіони, які схильні до ризику.

Про це Конте повідомив 2 листопада під час виступу перед нижньою палатою парламенту. Він також зазначив, що нові обмеження будуть прийняті до середи, 4 листопада, передає ANSA.

"За останні кілька тижнів зростання кількості хворих на коронавірус становить 150 випадків зараження на 100 тисяч населення. Ситуація в нашій країні погіршується", – сказав Конте.

За словами Конте, в Італії будуть закриті виставки й музеї. Школярі будуть навчатися дистанційно. При цьому вдвічі скоротиться кількість людей, яким дозволено пересуватися в громадському транспорті. Також з 21:00 в країні буде діяти комендантська година.

Крім того, прем'єр-міністр додав, що Італія рухається до четвертого сценарію, який означає "блокування країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Словенії закрила кордони для іноземних туристів – заборона офіційно набула чинності 13 жовтня.