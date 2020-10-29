В Італії будуть продавати будинки за 1 євро: названа причина

На італійському острові Сицилія в місті Салемі уряд буде продавати будинки всього за 1 євро.

За словами мера міста Доменіко Венуті, Салемі страждає від депопуляції. Тому єдиний вихід – це провести таку акцію для залучення жителів, пише CNN (фото можна побачити нижче).

"Усі будівлі належать міській раді, тому процес продажу можна провести досить швидко", – сказав міський голова.

У районах, де розташовані старі будинки, вже оновили дорожню інфраструктуру та інженерні мережі.

Крім того, більшість будівель, призначених для продажу на аукціонах, розташовані в центрі міста. Але деяким з них близько 400 років. Також є об'єкти, на відновлення яких доведеться витратити чимало зусиль.

Фотографії лотів будуть розміщені на сайті міської ради. Також покупцям будинків доведеться внести заставу – 3 тисячі гривень. Але після реставраційних робіт гроші повернуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, а саме в комуні Чінкуефронді в регіоні Калабрія, почали продавати будинки за €1 (30 грн) або трохи більше долара. Село називає себе "вільним від COVID-19".