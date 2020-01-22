В Індії знайшли моторошну істоту з "обличчям Бога"

У Німодіі, Раджастан, на північному заході Індії, народилася коза з сильною мутацією, через що деякі жителі почали їй поклонятися.

Її обличчя дещо схоже на людське, пише Mirror.

Відзначається, що у тварини рідкісний порок розвитку, при якому очні яблука частково зрощені в одну очну ямку, - циклопія. Хоча коза має обидва ока, на фото чітко видно, що вони сильно зміщені до центру обличчя, що сильно відрізняє її від інших особин виду.

Деякі жителі провінційної Німодіі побачили в мутації кози схожість з Богом, через що почали поклонятися їй.

Дивіться, як вона виглядає на фото:

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