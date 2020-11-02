Україна по-новому видаватиме електронні візи: що змінилося

З 1 листопада в Україні змінилася процедура видачі електронних віз. Серед основних нововведень – зниження вартості оформлення е-Візи та пришвидшення її видачі.

Відповідну ініціативу Міністерства закордонних справ (МЗС) уряд ухвалив ще 19 серпня, передає пресслужба відомства.

Основні нововведення:

заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-Візи: звичайний або терміновий порядок (із подвоєнням тарифної ставки в разі термінової процедури);

е-Візи видаватимуться значно швидше: термінове оформлення займатиме тільки один робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме три робочих дні (досі термін розгляду візових клопотань досягав 9 днів);

на додаток до наявної разової е-Візи з'явиться новий тип віз: е-віза для дворазового в'їзду;

диференційовані тарифні ставки консульського збору суттєво знижуються: замість $85 за оформлення одноразової е-Візи, тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме $20, за дворазову.

Нагадаємо, що електронні візи в Україні видають із 2018 року. Спочатку їхня вартість становила $65, однак із січня минулого року вони подорожчали до $85.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 2021-го українці подорожуватимуть до країн Європейського Союзу за новими правилами. Хоча безвізовий режим не скасовується, але, для того щоб в'їхати в Шенгенську зону, доведеться пройти додаткову платну перевірку.