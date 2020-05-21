У Туреччині спростували долю "шведського столу" та "all inclusive"

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що системи "шведський стіл" і "все включено" продовжать діяти в країні, але вже з деякими змінами.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню ТАСС. "Неможливо, щоб системи "все включено" і шведський стіл" в Туреччині були б скасовані. Однак будуть внесені необхідні зміни з точки зору гігієни в презентації страв "шведського столу". Вибрані страви будуть видаватися кухарем", – підкреслив Ерсой.

Фото: delo.ua

Крім цього гості країни зможуть скористатися програмою під назвою "Сертифікація здорового туризму". З її допомогою будь-який охочий зможе особисто переконатися в тому, чи проходив медичний огляд персонал готелю чи аеропорту, наприклад.

Фото: theoldstonechapel.com

"Ми створили систему сертифікації, що складається з дуже докладних критеріїв, яка буде застосовуватися в аеропортах, транспортних засобах, готелях та ресторанах. Персонал проходить інтенсивну, регулярну, безперервну підготовку, і це контролюється та інспектується міжнародними компаніями. Система прозора – гості, відсканувавши QR- код, зможуть переглянути історію перевірок та інспекцій тих підприємств, де вони зупинилися", – пояснив глава мінкультури.

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