Головна Новини
21 травня • оновлено в 18:04
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

У Туреччині спростували долю "шведського столу" та "all inclusive"

2.8т
Читати матеріал російською

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що системи "шведський стіл" і "все включено" продовжать діяти в країні, але вже з деякими змінами.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню ТАСС. "Неможливо, щоб системи "все включено" і шведський стіл" в Туреччині були б скасовані. Однак будуть внесені необхідні зміни з точки зору гігієни в презентації страв "шведського столу". Вибрані страви будуть видаватися кухарем", – підкреслив Ерсой.

У Туреччині спростували долю "шведського столу" та "all inclusive"

Фото: delo.ua

Крім цього гості країни зможуть скористатися програмою під назвою "Сертифікація здорового туризму". З її допомогою будь-який охочий зможе особисто переконатися в тому, чи проходив медичний огляд персонал готелю чи аеропорту, наприклад.

У Туреччині спростували долю "шведського столу" та "all inclusive"

Фото: theoldstonechapel.com

"Ми створили систему сертифікації, що складається з дуже докладних критеріїв, яка буде застосовуватися в аеропортах, транспортних засобах, готелях та ресторанах. Персонал проходить інтенсивну, регулярну, безперервну підготовку, і це контролюється та інспектується міжнародними компаніями. Система прозора гості, відсканувавши QR- код, зможуть переглянути історію перевірок та інспекцій тих підприємств, де вони зупинилися", – пояснив глава мінкультури.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувався спосіб заощадити на проживанні в готелі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Travel Журнал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5 млн осіб, загинули – 327 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • Іспанію витіснили з трійки лідерів по COVID-19 – в країні вже вп'яте продовжили надзвичайний стан.

  • Вчені знайшли більш заразні типи COVID-19 – кожен має різні мутації.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги