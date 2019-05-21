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/Журнал

У Туреччині повідомили хороші новини про улюблену "фішку" туристів з Росії

20.7тЧитати матеріал російською

У Туреччині не планують відмовлятися від системи "все включено" (all inclusive), оскільки вона приваблива і для туристів, і для готелів.

Про це заявив глава федерації готельєрів країни Осман Айик, передає РИА Новости.

"Система "все включено" продовжує працювати у Туреччині, про відмову від неї не йшлося. Деякі готелі за власним бажанням можуть застосовувати різні її варіанти, використовуючи систему"під себе". Вона особливо приваблива для сімей з дітьми. Туристи заздалегідь знають свої витрати і будують свої плани на основі вже відомих цифр. що стосується нас, приймаючої сторони, то ми також розраховуємо заздалегідь свої витрати за допомогою цієї системи і забезпечуємо своїх клієнтів гарантією, що вони отримають оплачений набір послуг", — сказав Айик.

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"Все включено" у Туреччині

"Все включено" у Туреччині

pexels.com

За його словами, для клієнтів система "все включено" вигідна за будь-яких обставин, однак для готелів існують певні ризики.

Система "все включено" залишиться

Система "все включено" залишиться

pexels.com

"Умови, за яких готельєри розрахували свої витрати і продали свої послуги, можуть відрізнятися від тих умов, коли клієнти приїздять до готелю. До цього моменту можуть зрости вартість комунальних послуг, податки, ціни на продукти харчування, паливо, транспортні послуги, може змінитися валютний курс, тому хочете ви чи ні, але ваші витрати збільшуються і перед вами постають проблеми", — зазначив Айик.

Він додав, що ці ризики стосуються виключно готельного підприємства, вони ніяк не відбиваються на гаманці клієнта, який уже придбав путівку по системі "все включено".

Зазначимо, що за даними опитування одного з популярних російських сайтів про подорожі 87% громадян РФ охолонуть щодо Туреччини в разі скасування системи "все включено".

Як раніше писав OBOZREVATEL, українка Ірина Нікіфорова розповіла про невдалу поїздку до турецького Бодруму. Відпочинок жінки почався із дводенного очікування вильоту в аеропорту і продовжився заміною заброньованого готелю іншим.

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Тема
відпочинок
Місце
Туреччина
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
В турцию стало противно ездить из-за раzzеяк. Вроде как в свинарник попадаешь. А отелей где их нет уже очень мало
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандерам это не нравится, для этих нужно запретить. Нищие бандеры раздражают отдыхающих)))
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2 з 3 відповідей | показати всі
CARGO 100
CARGO 100
Иванова Елена, а когда это нас "ТУДА НЕ ПУСКАЛИ!!!"?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Иванова Елена, а вы вообще что там делали? Это же любимая "фишка" туристов из России. Вам надо в Вену, Валенсию, Сен-Тропе, наконец...
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