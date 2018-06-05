У Франції з шахти зробили туристичний центр

У комуні Уані (Франція) архітектурне бюро Hеrault Arnod Architectures перебудувало будівлю вугільної шахти в туристичний об'єкт.

Як повідомляє AD, шахта була закрита в 1990 році, проект по відновленню ділянки почався в 2005 році.

Бюро запропонувало створити культурний комплекс, в основі якого лежав звук - в пам'ять про шум, який колись створювала шахта.

Загальний генплан включав в себе не тільки зміну ландшафту, але і будівництво нових будівель: офісного комплексу, підвісного залу, а також розширення існуючої майстерні і переобладнання старих.

На місці колишніх роздягалень, душових і технічних приміщень тепер розташовуються адміністративні офіси, музичні, танцювальні, репетиційні та конференц-зали, студії звукозапису і телевізійна студія.

Для того щоб захистити цілісність матеріалів споруди, великі простори були розділені перегородками: за принципом "коробки в коробці" були вбудовані металеві структури.

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Архітекторами також були відновлені оригінальні настінні і підлогові плитки. Відтворено первинний зелений колір стін, так званий гігієнічний зелений, який в першій половині XX століття зазвичай використовувався в будівлях, пов'язаних з промисловістю або охороною здоров'я.

Дахи були повністю перероблені: внутрішня частина тепер облицьована дерев'яними ажурними панелями з акустичними подушками, що нагадують верстати XIX і початку XX століть.

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