Туристка, яка пережила виверження вулкана, розповіла, як її руки "плавилися" на очах

Австралійка Стефані Брауіт, яка пережила виверження вулкана на острові Уайт у Новій Зеландії 9 грудня 2019 року, розповіла, як її руки "плавилися" на очах через опіки.

Її історію опублікувало видання Daily Mail. За словами 23-річної дівчини, вона вирушила на екскурсію до вулканів разом з сестрою і батьком, які загинули в результаті виверження. Після нещасного випадку Стефані довелося відновлюватися пів року, оскільки вона отримала сильні опіки на 70 відсотках шкіри, а 29 червня дівчині повідомили, що їй доведеться ампутувати пальці.

Стефані Брауіт (Instagram-акаунт Стефані Брауіт)

"Я не була сильно засмучена. Я просто вдячна, що у мене взагалі залишилися руки, адже я сама бачила, що з ними відбувалося. Мої нігті буквально відривалися від пальців, шкіра злазила жмутами, а попіл змішався з кров'ю, і все тіло перетворилося в червоно-чорне місиво", – згадала Брауіт.

Стефані Брауіт (Instagram-акаунт Стефані Брауіт)

Стефані Брауітт (праворуч) (Instagram-аккаунт Стефані Брауітт)

Австралійка також розповіла, що кожного місяця 9-го числа вона як і раніше відчуває сильну паніку через спогади про подію. Попри те, що виверження сталося понад шість місяців тому, туристка відчуває, як ніби "це було тільки вчора".

"Чесно кажучи, кожен місяць 9-го числа я, як і раніше, відчуваю сильну паніку через спогади про подію. Кожен раз мені завдає це болю... Здається, ніби це було тільки вчора... Але я сподіваюся, що впораюся з цим. Адже все, що мені залишилося: зібрати по шматочках своє життя і почати рухатися далі", – зазначила Стефані.

Стефані Брауіт (Instagram-акаунт Стефані Брауіт)

Стефані Брауіт (Instagram-акаунт Стефані Брауіт)

Нагадаємо: виверження вулкана на острові Уайт, в результаті якого померли 19 осіб, сталося 9 грудня 2019 року. Сім'ї загиблих подали в суд на туристичні компанії, які проводили екскурсії для мандрівників в цей день, і звинуватили їх в недбалості. Як стало відомо пізніше, за шість днів до події вулканологи попереджали населення про небезпеку відвідування острова.

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