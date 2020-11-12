Туристів попередили про готель, який погрожує в'язницею за погані відгуки

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Журнал
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Туристів попередили про готель, який погрожує в'язницею за погані відгуки

Сервіс подорожей TripAdvisor попередив туристів, що один з готелів в Таїланді переслідує клієнтів, які залишають негативні відгуки.

Це пов'язано з історією про те, як американцеві Уеслі Барнсу, який погано відгукнувся про обслуговування в готелі "The Sea View Resort", погрожували в'язницею. Відповідну заяву опубліковано на сторінці готелю в TripAdvisor.

"Готель або пов'язані з ним особи порушили кримінальну справу проти користувача TripAdvisor за те, що він написав і розмістив свій відгук в мережі. Деякий час мандрівник провів у в'язниці. Можливо, готель, згідно з місцевими законами, мав на це право. Але наша рольповідомити вам про цей факт, щоб ви могли врахувати це при плануванні подорожей", – йдеться в повідомленні.

Сервіс подорожей TripAdvisor попередив туристів

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