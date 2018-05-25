Топ-5 найцікавіших міст Європи, про які не знають туристи

В Європі є міста з шармом, про існування яких більшість туристів не здогадуються.

Якщо ви не хочете, щоб ваш відпочинок обмежувався стандартними напрямками, в добірці - цікаві маршрути.

У цих містах збереглися справжня культура і традиції старої доброї Європи.

Оденсе, Данія

Тільки в такому казково красивому місті міг народитися казкар всіх часів і народів Ганс Християн Андерсен. Напевно, в своїх творах він описував саме Оденсе, в якому провів своє дитинство. Невеликі будинки, вузькі вулички і середньовічні замки - здається, зараз вийдуть пастушка і сажотрус. Також тут можна відвідати будинок-музей казкаря і замки Нюборг і Егесков.

Бахарах, Німеччина

Неймовірно гарне містечко Бахарах розташоване в мальовничій долині Рейну. Його назва походить від стародавнього кельтського слова "Баккаракус" - маєток Бахуса. Тут досі витає дух Середньовіччя: все ті ж фахверкові будинки, прикрашені сосновими балками, старовинні церкви і бруковані вулички.

Сюди варто приїхати, щоб відчути цю атмосферу, спробувати традиційні німецькі сосиски з кислою капустою і випити місцевого вина, яке є візитною карткою міста.

Гент, Бельгія

Гент можна сміливо назвати бельгійської Венецією. Він весь пронизаний розгалуженнями річки Лис, по якій ходять милі катера. Тут не так багато пам'яток, але створюється враження, що тут кожен будинок пам'ятний, адже Гент відрізняється дивовижною архітектурою навіть звичайних будинків, які збереглися ще з XVI століття.

Альбарассін, Іспанія

Це містечко вважається національним надбанням Іспанії і було визнане найкрасивішим містом країни.

Альбаррасіна знаменитий своєю історією, яка бере початок ще до нашої ери, природними багатствами (в найближчих схилах серед зеленого лісу ховаються невеликі мальовничі річечки і водоспади) і дверними ручками. Кожні двері кожного будинку в місті виконані вручну місцевими майстрами і мають свою неповторну особливість.

Гітхорн, Нідерланди

Родзинкою цього селища є те, що тут немає ні машин, ні доріг, замість них - канали та човни. І місцеві жителі "паркують" свої човни прямо біля зелених ділянок.

Всі будинки приватні, покриті характерною солом'яною стріхою, а навколо них розбиті квітучі сади. Жити тут, напевно, нудно, але от якщо відвідати Гітхорн всього на день-два, здасться, що потрапив в паралельну реальність, де всі живуть спокійно і щасливо.

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