Куди поїхати відпочивати в Україні: топ-5 найкращих SPA-готелів Карпат

Сьогодні Карпати - це ідеальне місце для проведення вихідних або відпустки. Сюди приїжджають парами, сім'ями з дітьми і великими компаніями друзів. Ми побували та відібрали для вас ТОП-5 найкращих SPA-готелів Карпат.

SPA-комплекси користуються попитом як влітку, так і взимку. Все більше готелів орієнтуються на розслаблюючі і оздоровлюючі водні процедури і послуги, адже Карпати - це ідеальне місце для відпочинку. В оточенні приголомшливих пейзажів, гарного сервісу та відмінного SPA кожна людина зможе відчути себе по-новому.

№1. Romantik SPA Hotel

Комфортний, 4х зірковий готель з видом на гори та річку Прут в Карпатах, розташований в 1 км від водоспаду Пробій. Romantik SPA Hotel має високі оціни на он-лайн сервісі бронювання готелів Booking – 9,3. Готель нараховує 130 зручних номерів різних категорій, що оформлені в елегантному та сучасному дизайні. Проживання для дітей до 9 років безкоштовне. Готель оснащений ігровою кімнатою для дітей, а на вулиці обладнано дитячий майданчик. Готель має два ресторани. Ми високо оцінили кухню основного ресторану, де великій вибір смачний страв. Прекрасне меню для дітей – більшість страв приготовлені на пару.

Romantik SPA Hotel пропонує своїм гостям скористатися критим 16-метровим та відкритим 10-метровим басейнами. Обидва працюють впродовж цілого ріку. Також є дитячий 6- метровий басейн, котрий прогрівається до 34С. Готель SPA-комплекс пропонує фінську сауну, парову пивну сауну, арома-лазні. А також льодову кімнату, яка чудово загартовує і підкріплює імунітет. Льодяну купіль, яка є рецептом збереження молодості та ерголежаки з інфрачервоним підігрівом для покращення кровообігу й релаксації. Додатково можна відвідати сучасний косметологічний центр та соляний грот.

Romantik SPA Hotel кращий вибір для активного відпочинку, адже його оточує Карпатський національний природний парк, в якому облаштовані пішохідні маршрути по горах. Відпочинок тут стане вдалим вибором як для літнього, так і для зимового відпочинку в Карпатах.

Недоліки: радимо бронювати власну відпуску заздалегідь, адже тут не завжди є вільні місця – попит на відпочинок у Romantik SPA Hotel дуже високий.

№2. F&B Spa Resort (ex. Fomich Hotel)

Затишний, 4х зірковий готель в горах, побудований у стилі шале, знаходиться в 2 км від гірськолижного центру "Буковель", в 3 км від озера Молодості і в 20 км від водоспаду Гук. F&B Spa Resort складається з двох просторих корпусів: Fomich і Burshtyn. Та має понад 80 комфортабельних номерів різних категорій.

Готель має – відкритий басейн з підігрівом, який працює не тільки влітку, а й цілий рік. А також закритий та окремий басейни для дітей. SPA-комплекс готелю має - хамам, фінську сауну, римську й парову лазні, а також кімнату для відпочинку зі справжнім сіном. А ще - відкриту літню терасу з шезлонгами та хорошими видами.

Недоліки: іноді, доводиться чекати вільних місць на сніданку. Звукоізоляція в номерах могла б бути кращою.

№3. Baron SPA Hotel Yaremche

Новий, світлий та гостинний 3-зірковий готель, що відкрився у 2019 році у місті-курорті Яремче. Номери Baron SPA Hotel Yaremche облаштовані натуральним деревом та виконані у світлих тонах.

Для справжніх любителів SPA Baron SPA Hotel Yaremche пропонує відвідати сучасний джакузі з гідро та аеромасажем - це саме те, що потрібно для повного релаксу. Можна скористатися інфрачервоною сауною, яка розслабить вас та заспокоїть. На першому поверсі готелю розташований атмосферний ресторан "Панський", який пригощає європейськими та українськими стравами.

Недоліки: готель розташований в самому центрі туристичного Яремче, але це скоріше плюс, ніж мінус.

№4. MIROTEL RESORT & SPA

Цей сучасний, 5-ти зірковий SPA -готель знаходиться у курортному Трускавці. Всі номери курортного спа-готелю Mirotel Resort & Spa оформлені в спокійному сучасному стилі.

Неподалік, знаходиться джерело мінеральної води "Нафтуся". Вода з цього джерела показана для лікування урологічних, печінкових хвороб та захворюваннями обміну речовин. Гостям готелю надається доступ до джерела мінеральної води і 1 безкоштовний прийом лікаря-терапевта.

На території SPA -центру Mirotel Resort & Spa знаходиться спортивний басейн - 25 м в довжину, а також два басейни довжиною 9 і 12 м та чотири ванни джакузі. Для найменших відвідувачів передбачений дитячий басейн з водоспадом, гіркою та аксесуарами для розваг.

Також, Mirotel Resort & Spa радить відвідати на вибір 4 види саун: інфрачервона та фінська сауни, римська парна та російська лазня. Готель облаштований сучасним обладнанням для кардіотренувань та інших спортивних занять.

На території Mirotel Resort & Spa працюють 2 ресторани, в яких подають страви української та середземноморської кухні. Також, в SPA -центрі Mirotel Resort & Spa пропонують широкий перелік процедур з естетичної медицини.

Недоліки: будьте уважними, щоб знайти готель, тому що навігатор може не правильно будувати маршрут. Нам здалося, що вода з крану має специфічний колір та запах. А ще – хотілося щоб сніданки були більш різноманітними.

№5. Санаторій "Деренівська Купіль"

Цей стильний, 4х зірковий санаторій знаходиться поруч з купальнями і джерелами унікальних мінеральних вод, в мальовничій місцевості карпатського передгір'я в селищі Нижнє Солотвино Закарпатської області.

SPA комплекс "Деренівської купілі" пропонує: римську парову лазню, руську лазню, фінську сауну, бальнеологічні й масажні кімнати, контрастну ванну для ніг, крижаний фонтан, тропічний душ, а також зону відпочинку з панорамами ботанічного саду.

Деренівська Купіль є і термальним курортом. У комплексі розташовано напіввідкритий басейн із термальною, лікувальною, мінеральною водою Закарпатська 2, а також відкритий басейн із прісною водою. Цілюща вода видобувається з артезіанської свердловини, з глибини 640 м, і охолоджується з 45°С до 34°С. Вона містить життєво необхідні елементи, серед яких бор та кремній. Крім того, в оздоровчому центрі пропонується безліч послуг, спрямованих на оздоровлення і омолодження всього організму.

Недоліки: санаторій оточений лісом, тому радимо з собою взяти засоби від комарів. Також хотілося б кращого та якіснішого харчування на відпочинку.

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