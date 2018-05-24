Топ-10 найбільш небезпечних доріг світу: захоплюючі фото

У світі є такі траси, від кожного повороту на яких перехоплює подих. У добірці 10 найнебезпечніших доріг, по яких точно захочуть проїхатися екстремальні водії.

Трансфегерашська траса в Румунії

Шосе, яке проходить через гірський масив Фагараш, є найбільш високою дорогою Румунії. Його найвища точка розташована на висоті 2034 метри. Славиться траса приголомшливими видами, але вважається дуже небезпечною.

Атлантична дорога в Норвегії

Траса з'єднує кілька невеликих прибережних поселень, призначена спеціально для туристів, тому що види з неї відкриваються просто нереально красиві.

Далтон Хайвей на Алясці

Це шосе є ізольованим в світі. Протяжність траси - 666 кілометрів, і на цьому проміжку зустрічаються тільки три маленьких селища. Також дорога має статус самої засніженої в світі.

Зоджі-Ла в Індії

Автотраса протяжністю в дев'ять кілометрів пов'язує населені пункти Кашмір і Ладакх. Крім усього іншого, вона ще й дуже вузька. Уміщатися на цій дорозі часто доводиться і водіям і худобі.

Дорога Юнгас в Болівії

Цю магістраль вважають однією з найнебезпечніших в світі. Траса забирає до трьохсот життів на рік. На одній стороні дороги - прямовисні скелі, на інший - страшний обрив.

Тунель Гуолян в Китаї

Дорогу через гірський масив Гуолян побудували місцеві жителі. До 1972 року шлях, висічений в скелі, був сполучною ланкою між місцевим селищем і зовнішнім світом. Пізніше влада країни спорудили 1200-метровий тунель і відкрили його для руху транспорту.

Хана, Гаваї

Ця автодорога протяжністю 112 кілометрів з'єднує міста Кахулуї і Хан на гавайському острові Мауї. Вузьке шосе проходить через 59 мостів, 46 з яких мають тільки одну смугу. Часто трасу закривають для руху через зсуви.

Дорога в горах Тяньмень, Китай

Протяжність траси складає десять кілометрів. Вона має 99 крутих поворотів, а перепад висот між її початковим і кінцевим пунктом - 1000 метрів.

Ешіма Охаси в Японії

Міст з'єднує міста Мацуе і Сакай-Мінато. Його протяжність становить 1,7 кілометра, ширина - 11,3 метра. Така висота потрібна для того, щоб під мостом могли проходити кораблі.

Готтард в Швейцарії

Це один з найвищих гірських перевалів в Альпах. Траса протяжністю 64 кілометри плентається від сторони в сторону.

Як повідомляв OBOZREVATEL , названі країни, які найбільше залежать від туристів.